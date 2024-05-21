Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Guidata da un'incessante voglia di vincere, il prodigio del taekwondo Kimia Alizadeh rende possibile l'impossibile. Un vero esempio di resilienza, determinazione e tenacia, l'atleta rappresenta con orgoglio la comunità di rifugiati.
Kimia Alizadeh
Disciplina: taekwondo
Paese di origine: Iran
Squadra nazionale: Bulgaria
Data di nascita: 10/07/1998
"Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni sono troppo grandi e difficili da realizzare. Gli obiettivi, invece, o le ambizioni, sembrano più raggiungibili."
Kimia non crede nei sogni, ma nella necessità di rimanere con i piedi per terra a ogni costo. Per lei, è questo il segreto della vittoria. Come lei stessa afferma: "I sogni sono troppo grandi e difficili da realizzare. Gli obiettivi, invece, o le ambizioni, sembrano più raggiungibili".
Olympic Refuge Foundation
Sicura che lo sport abbia il potere di cambiare il mondo, Nike collabora con l'Olympic Refuge Foundation (ORF) per sostenere gli atleti e le atlete che hanno dovuto lasciare il proprio luogo di origine.