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Kimia Alizadeh

Guidata da un'incessante voglia di vincere, il prodigio del taekwondo Kimia Alizadeh rende possibile l'impossibile. Un vero esempio di resilienza, determinazione e tenacia, l'atleta rappresenta con orgoglio la comunità di rifugiati.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 2 min
Atleta Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh

Disciplina: taekwondo
Paese di origine: Iran
Squadra nazionale: Bulgaria
Data di nascita: 10/07/1998

"Non ho sogni, solo obiettivi. I sogni sono troppo grandi e difficili da realizzare. Gli obiettivi, invece, o le ambizioni, sembrano più raggiungibili."

Kimia non crede nei sogni, ma nella necessità di rimanere con i piedi per terra a ogni costo. Per lei, è questo il segreto della vittoria. Come lei stessa afferma: "I sogni sono troppo grandi e difficili da realizzare. Gli obiettivi, invece, o le ambizioni, sembrano più raggiungibili".

Olympic Refuge Foundation

Sicura che lo sport abbia il potere di cambiare il mondo, Nike collabora con l'Olympic Refuge Foundation (ORF) per sostenere gli atleti e le atlete che hanno dovuto lasciare il proprio luogo di origine.

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Data di pubblicazione originale: 21 maggio 2024

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