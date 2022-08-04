Per migliorare le prestazioni sportive non basta allenarsi di più, aggiungere dischi al bilanciere o correre più veloce. Secondo il fisioterapista Kelly Starrett, per fare progressi bisogna mettere a punto le basi. In questo episodio, il trainer di CrossFit e cofondatore di The Ready State è ospite di Jaclyn Byrer per raccontarci in che modo costruire una solida base di allenamento, perfezionando le tecniche di movimento e la mobilità. Kelly ci spiega quali abilità motorie di base possono aiutarci a prevenire gli infortuni e come sfruttarle in ogni ambito sportivo e della preparazione fisica. E conclude dimostrandoci come tutti possono mantenersi in forma, dentro e fuori la palestra.