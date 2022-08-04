Podcast Trained: migliora la mobilità con Kelly Starrett
Coaching
Gli infortuni non ti danno tregua? Il particolare approccio al movimento di questo fisioterapista potrebbe essere la soluzione di cui hai bisogno.
"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.
Per migliorare le prestazioni sportive non basta allenarsi di più, aggiungere dischi al bilanciere o correre più veloce. Secondo il fisioterapista Kelly Starrett, per fare progressi bisogna mettere a punto le basi. In questo episodio, il trainer di CrossFit e cofondatore di The Ready State è ospite di Jaclyn Byrer per raccontarci in che modo costruire una solida base di allenamento, perfezionando le tecniche di movimento e la mobilità. Kelly ci spiega quali abilità motorie di base possono aiutarci a prevenire gli infortuni e come sfruttarle in ogni ambito sportivo e della preparazione fisica. E conclude dimostrandoci come tutti possono mantenersi in forma, dentro e fuori la palestra.
"Il punto non è allenarsi di più, ma acquisire le competenze che servono per allenarsi al meglio e saperle sfruttare in ambiti diversi."
Kelly Starrett
DPT, trainer di CrossFit e cofondatore di The Ready State
Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.