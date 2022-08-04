Podcast Trained: migliora la mobilità con Kelly Starrett

Coaching

Gli infortuni non ti danno tregua? Il particolare approccio al movimento di questo fisioterapista potrebbe essere la soluzione di cui hai bisogno.

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Come prevenire gli infortuni secondo Kelly Starrett, DPT

"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.

Per migliorare le prestazioni sportive non basta allenarsi di più, aggiungere dischi al bilanciere o correre più veloce. Secondo il fisioterapista Kelly Starrett, per fare progressi bisogna mettere a punto le basi. In questo episodio, il trainer di CrossFit e cofondatore di The Ready State è ospite di Jaclyn Byrer per raccontarci in che modo costruire una solida base di allenamento, perfezionando le tecniche di movimento e la mobilità. Kelly ci spiega quali abilità motorie di base possono aiutarci a prevenire gli infortuni e come sfruttarle in ogni ambito sportivo e della preparazione fisica. E conclude dimostrandoci come tutti possono mantenersi in forma, dentro e fuori la palestra.

"Il punto non è allenarsi di più, ma acquisire le competenze che servono per allenarsi al meglio e saperle sfruttare in ambiti diversi."

Kelly Starrett
DPT, trainer di CrossFit e cofondatore di The Ready State

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Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com e cercheremo di accontentarti.

Data di pubblicazione originale: 11 agosto 2022