No Pride, No Sport: Joy Run Collective

No Pride, No Sport
La comunità LGBTQIA+ è sempre stata presente, impegnata a rompere gli schemi attraverso un'espressione d'impatto, per portare innovazione e gioia. Vogliamo mettere in risalto gli atleti* e i collettivi che stanno dando un contributo positivo e a lungo termine allo sport, per permettere alle generazioni future di comprendere il proprio valore e sentirsi capaci di muovere il corpo in libertà, come chiunque altro.
Se non hai mai sentito parlare del Joy Run Collective di Berlino, te lo presentiamo noi. Dopo aver scoperto il prezioso legame tra il running e la fiducia in sé, Huyen (she/her) ha fondato questa community che motiva e sostiene persone BIPOC* e queer, incoraggiandole a entrare sempre più numerose nel mondo del running.
Questo gruppo inclusivo offre a chi ne fa parte un ambiente sicuro e accogliente in cui assaporare senza restrizioni la gioia di fare movimento. Joy Run sta rivoluzionando sempre di più la scena del running a Berlino, offrendo alle generazioni future uno spazio in cui sentirsi sicure e a proprio agio in questo sport.
Gioia e comunità
Hany (she/they) e Jarred (he/they), che fanno orgogliosamente parte del gruppo, amano il modo in cui la community di Joy li fa sentire rappresentati, considerati e, soprattutto, liberi di rivendicare il proprio spazio negli splendidi dintorni di Berlino.
Farsi vedere in un luogo sicuro li fa sentire protetti: la possibilità di correre senza inibizioni è qualcosa che spesso diamo per scontato, mentre non è così per tutti, e il collettivo Joy infonde in queste persone un profondo senso di gratitudine e liberazione. Per loro correre è molto più di un'azione: è un viaggio nella mente che insegna a vivere nel presente, ascoltare il proprio corpo e superare la paura del giudizio altrui.
"È importante rivendicare il proprio spazio in questo mondo, ma è importante anche condividerlo con altre persone." Hany