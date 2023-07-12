No Pride, No Sport: Joy Run Collective

La comunità LGBTQIA+ è sempre stata presente, impegnata a rompere gli schemi attraverso un'espressione d'impatto, per portare innovazione e gioia. Vogliamo mettere in risalto gli atleti* e i collettivi che stanno dando un contributo positivo e a lungo termine allo sport, per permettere alle generazioni future di comprendere il proprio valore e sentirsi capaci di muovere il corpo in libertà, come chiunque altro.



Se non hai mai sentito parlare del Joy Run Collective di Berlino, te lo presentiamo noi. Dopo aver scoperto il prezioso legame tra il running e la fiducia in sé, Huyen (she/her) ha fondato questa community che motiva e sostiene persone BIPOC* e queer, incoraggiandole a entrare sempre più numerose nel mondo del running.



Questo gruppo inclusivo offre a chi ne fa parte un ambiente sicuro e accogliente in cui assaporare senza restrizioni la gioia di fare movimento. Joy Run sta rivoluzionando sempre di più la scena del running a Berlino, offrendo alle generazioni future uno spazio in cui sentirsi sicure e a proprio agio in questo sport.