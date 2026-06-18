Il brand Jordan presenta: The One 2026

The One 2026

Quest'anno, le finali di The One del brand Jordan si terranno il 29 agosto a Shangai. Le qualificazioni regionali, aperte ai giocatori e alle giocatrici di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si terranno in più di 20 città tra Nord America, Europa e Asia. I giocatori e le giocatrici migliori si qualificheranno per le finali mondiali. I vincitori e le vincitrici nelle categorie maschili e femminili si guadagneranno il titolo di The One e diventeranno ambassador ufficiali del brand Jordan.