Il brand Jordan presenta: The One 2026

TORNA THE ONE, IL TORNEO INTERNAZIONALE DI BASKET PER INCORONARE LE STELLE MONDIALI DELL'1 CONTRO 1.
The One, giunto alla terza edizione consecutiva, mostrerà al mondo la nuova generazione di grandi talenti. 1 contro 1. Nessuna squadra. Nessun aiuto. Uno scontro testa a testa e tanta sete di vittoria.
The One 2026
INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Quest'anno, le finali di The One del brand Jordan si terranno il 29 agosto a Shangai. Le qualificazioni regionali, aperte ai giocatori e alle giocatrici di età compresa tra i 14 e i 18 anni, si terranno in più di 20 città tra Nord America, Europa e Asia. I giocatori e le giocatrici migliori si qualificheranno per le finali mondiali. I vincitori e le vincitrici nelle categorie maschili e femminili si guadagneranno il titolo di The One e diventeranno ambassador ufficiali del brand Jordan.
Non è soltanto il miglior basket 1 contro 1 al mondo. The One offre anche spettacoli live degli artisti internazionali più popolari del momento e un concorso di design per artisti emergenti che vogliono lasciare il segno reinventando AJ1. E, ovviamente, essendo un evento del brand Jordan non mancheranno le sorprese.
COSA C'È DA SAPERE
- The One è un torneo mondiale di basket.
- Le qualificazioni sono aperte ai giocatori e alle giocatrici di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
- Le categorie maschili e femminili competono separatamente.
- Le qualificazioni si terranno in Nord America, Europa e Asia.
- Le finali si terranno a Shangai, in Cina, il 29 agosto.
- I vincitori e le vincitrici di The One diventeranno ambassador del brand Jordan.
LE REGOLE
- Le partite si concludono al raggiungimento dei 23 punti o al punteggio più alto dopo 8 minuti, a seconda di quale condizione si verifica prima.
- I canestri valgono 2 e 3 punti.
- Shot clock di 9 secondi. Lo shot clock inizia quando la palla viene portata oltre la linea dei 3 punti o quando il giocatore o la giocatrice in attacco tocca la palla dopo il check ball.
- Il cronometro non viene fermato, tranne che nel minuto finale.
LE STAR DI THE ONE
LA STRADA VERSO LE FINALI
Le qualificazioni si terranno in più di 20 città di tutto il mondo. I finalisti e le finaliste si affronteranno a Shangai, in Cina, il 29 agosto per cercare di aggiudicarsi il titolo di miglior giocatore o miglior giocatrice di 1 contro 1 del mondo.
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Domande frequenti
Cos'è il torneo The One?
The One del brand Jordan è un torneo annuale mondiale di 1 contro 1 di basket per atleti e atlete di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le qualificazioni regionali si terranno in più di 20 città di tutto il mondo e i giocatori e le giocatrici migliori si affronteranno nelle finali in diretta a Shangai, in Cina, il 29 agosto. Il torneo, che quest'anno ha raggiunto la sua terza edizione, è organizzato dal brand Jordan, il brand Nike fondato sulla leggenda di Michael Jordan.
Chi può partecipare?
The One è aperto ai giocatori e alle giocatrici di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Le categorie maschili e femminili competono separatamente e ogni categoria ha il proprio campione e la propria campionessa.
Perché il torneo è giocato 1 contro 1?
Le partite 1 contro 1 hanno avuto un ruolo chiave nella storia di Michael Jordan. I "duelli" nel cortile con suo fratello Larry hanno plasmato la sua mentalità competitiva e implacabile. Oggi, il brand Jordan rende omaggio a quella leggenda cercando in tutto il mondo cestisti e cestiste che hanno quella stessa sete di vittoria.
Quali sono le regole?
- Le partite si concludono al raggiungimento dei 23 punti o al punteggio più alto dopo 8 minuti, a seconda di quale condizione si verifica prima.
- I canestri valgono 2 e 3 punti.
- Shot clock di 9 secondi. Lo shot clock inizia quando la palla viene portata oltre la linea dei 3 punti o quando il giocatore o la giocatrice in attacco tocca la palla dopo il check ball.
- Il cronometro non viene fermato, tranne che nel minuto finale.
- Nel minuto finale il cronometro viene fermato a ogni fischio, canestro e infortunio.
- Durante i tiri liberi il cronometro continua a scorrere, fatta eccezione per l'ultimo minuto.
- Ogni giocatore o giocatrice ha diritto a un timeout di 20 secondi per partita. Il timeout può essere chiamato solo in caso di possesso palla o di palle morte. Il timeout può essere utilizzato solo nel tempo regolamentare, non nei tempi supplementari.
- La palla è in gioco dopo il check e con lo shot clock attivo.
- Chi fa canestro, mantiene il possesso della palla (make it, take it).
- In seguito a un tiro sbagliato, la palla è ancora in gioco.
- Un rimbalzo difensivo è considerato un cambio di possesso palla e il pallone è in gioco. Il giocatore o la giocatrice ha 5 secondi per portare la palla oltre la linea dei 3 punti e il giocatore o la giocatrice in difesa non può impedirlo. L'arbitro inizia a contare i 5 secondi non appena il rimbalzo viene conquistato.
- Per qualsiasi tiro a canestro che non tocchi l'anello, la palla deve essere portata oltre la linea dei tre punti prima di poter attaccare di nuovo.
- In caso di fallo di tiro, il giocatore o la giocatrice in attacco ha diritto ha un tiro libero da 1 punto.
- Non sono previsti tiri liberi aggiuntivi.
- Il quarto fallo comporta un bonus: il giocatore o la giocatrice che subisce il fallo ha diritto a un tiro libero da 1 punto.
- Chi esegue un tiro libero e fa canestro, mantiene il possesso della palla, e il gioco riprende con un check ball.
- Se il tiro libero viene sbagliato, la palla NON è in gioco, cambia il possesso della palla e il gioco riprende con un check ball.
- Gli arbitri iniziano tutti i check ball.
- Tempi supplementari: vince chi fa prima canestro e il possesso palla è determinato dal lancio di una moneta.
- Le partite possono terminare con un tiro libero.
- Se un giocatore o una giocatrice non può continuare la partita a causa di un infortunio, vince automaticamente l'avversario o l'avversaria.
- I falli considerati "antisportivi" comportano un tiro libero più il possesso di palla, indipendentemente dal fatto che il tiro libero vada a segno o meno.
- È proibito fare back down a un giocatore o una giocatrice nell'area pitturata per due possessi palla consecutivi.
- Definizione di back down: 3 palleggi consecutivi di spalle al canestro costituiscono un back down. Dopo il primo back down, l'arbitro avvisa il giocatore o la giocatrice in attacco. Nel caso in cui si verifichi un altro back down, al terzo palleggio, il giocatore o la giocatrice perdo il possesso della palla.
Cosa si vince?
Chi vince ottiene il titolo di The One e un montepremi in denaro. In più, ha l'opportunità di partecipare a una campagna mondiale e di unirsi al brand Jordan come ambassador.
Chi ha vinto le edizioni precedenti?
Rose Simpson e Terron Williams hanno vinto il torneo del 2025, mentre l'edizione del 2024 è stata vinta da Tatianna Griffin e Steve Bah.
Quando e dove si disputeranno le finali?
Le finali del 2026 si terranno a Shangai, in Cina, il 29 agosto. I finalisti e le finaliste di oltre 20 città si sfideranno nei turni di qualificazione e a eliminazione diretta, per conquistarsi un posto nelle finali maschili e femminili.
Dove si è tenuto The One in passato?
Le finali precedenti di The One sono state disputate a Parigi e a New York.
I tifosi possono seguire le qualificazioni e le finali?
Sì. Di seguito trovi l'elenco delle città che partecipano al torneo:
Europa: Madrid, Lubiana, Belgrado, Parigi, Londra
Asia: Tokyo, Nagoya, Cebu, Manila, Canton, Dongguan, Hangzhou, Chengdu, Xian, Shanghai, Taipei, Pechino, Wuhan
Nord America: Chicago, New York, Los Angeles
Dove posso guardare o seguire gli eventi?
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Cosa devo fare se desidero partecipare a The One come professionista della stampa?
Per maggiori informazioni, invia un'email a theonejordanbrand@dkcnews.com.