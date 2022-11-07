Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: l'ispirazione dietro il design

Prima dell'avvento di sofisticati sistemi di inventario, i prodotti erano in genere tracciati usando carta e penna. L'errore umano era inevitabile e, di conseguenza, le scatole di scarpe avevano spesso coperchi non corrispondenti.

Per rappresentare un ritorno a quell'epoca, AJ1 Chicago trae ispirazione dall'aspetto che avrebbe avuto una Air Jordan 1 originale del 1985 ritrovata decenni dopo in un magazzino polveroso.

L'obiettivo del team di design Jordan è stato quello di creare con questa scarpa l'"occasione di un viaggio nel tempo", specialmente per una nuova generazione di consumatori. Oggi una scarpa si acquista in modo molto diverso rispetto agli anni Ottanta. Questa sneaker cerca di catturare quella sensazione di perdita e ritrovamento, dando ai consumatori un assaggio di come sarebbe stata una AJ1 vintage, fresca di scatola, a quel tempo.