Air Jordan 1 2022 "Lost and Found" Chicago: l'ispirazione dietro il design

Air Jordan 1 Chicago: l'ispirazione dietro il design
Lancio del prodotto
Scopri come i designer Jordan hanno reinterpretato la AJ1 originale del 1985 per creare la nuova Air Jordan 1 Chicago.
Ecco cosa è importante sapere
- Air Jordan 1 2022 Chicago (nota anche come "Lost & Found") sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2022.
- Il prezzo di vendita al dettaglio per gli adulti è di 180 $; la scarpa sarà disponibile nelle misure per tutta la famiglia. (Vedi sotto per maggiori dettagli)
- Resta sempre al passo con le ultime novità e gli aggiornamenti sull'app SNKRS.
Ecco cosa è importante sapere
- Air Jordan 1 2022 Chicago (nota anche come "Lost & Found") sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2022.
- Il prezzo di vendita al dettaglio per gli adulti è di 180 $; la scarpa sarà disponibile nelle misure per tutta la famiglia. (Vedi sotto per maggiori dettagli)
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Sai già cosa rappresenta Air Jordan 1. È un elemento essenziale della cultura delle sneakers.
Air Jordan 1, tuttavia, non era una scarpa destinata a diventare un classico intramontabile.
Al suo lancio, nel 1985, non c'erano grandi aspettative. Al contrario, c'era chi criticava a gran voce sia la decisione di Nike di offrire a Michael Jordan un contratto importante per le sneakers prima che debuttasse, sia la scelta dell'esordiente di firmare con un'azienda che, fino a quel momento, era nota soprattutto per le scarpe da running.
In campo, Jordan ha rapidamente smontato le critiche, aggiudicandosi il titolo di Rookie of the Year, con una media di 28,2 punti, 6,5 rimbalzi e 5,9 assist per partita nel 1985, con le Air Jordan 1 ai piedi. L'ascesa fulminea di Michael Jordan ha portato al successo il modello Air Jordan 1, creando una domanda a livello nazionale e rendendo le sneakers un must-have per chi ama il basket.
Ti presentiamo Air Jordan 1 Chicago
AJ1 Chicago si ispira alla colorway originale del modello Air Jordan 1 a taglio alto, lanciato nel 1985. La scarpa rievoca un periodo in cui le scatole delle scarpe venivano spesso smarrite tra le giacenze di magazzino, per essere ritrovate solo anni dopo.
Prima dell'avvento di sofisticati sistemi di inventario, i prodotti erano in genere tracciati usando carta e penna. L'errore umano era inevitabile e, di conseguenza, le scatole di scarpe avevano spesso coperchi non corrispondenti.
Per rappresentare un ritorno a quell'epoca, AJ1 Chicago trae ispirazione dall'aspetto che avrebbe avuto una Air Jordan 1 originale del 1985 ritrovata decenni dopo in un magazzino polveroso.
L'obiettivo del team di design Jordan è stato quello di creare con questa scarpa l'"occasione di un viaggio nel tempo", specialmente per una nuova generazione di consumatori. Oggi una scarpa si acquista in modo molto diverso rispetto agli anni Ottanta. Questa sneaker cerca di catturare quella sensazione di perdita e ritrovamento, dando ai consumatori un assaggio di come sarebbe stata una AJ1 vintage, fresca di scatola, a quel tempo.
Lost & Found: un design unico
Il team del brand Jordan, responsabile dello sviluppo di AJ1 Chicago, ha curato ogni dettaglio del design della scarpa in modo ossessivo per far rivivere questa storia nostalgica. I designer Jordan hanno studiato diverse paia di AJ1 originali in vari stati di usura per catturare le sfumature del look della scarpa, descritta come "poco o per nulla consumata, ma con materiali rimasti in una scatola per anni che non hanno resistito alla prova del tempo".
L'ispirazione
In ultima analisi, il team ha concentrato l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali del design del modello Chicago per dare continuità alla storia di AJ1. L'immagine qui di seguito mostra il modello Chicago 2022 aggiornato (in alto) accanto a una Air Jordan 1 originale del 1985 (in basso) per mettere in evidenza l'ispirazione della sneaker.
Uno sguardo ravvicinato
La colorway Chicago 2022 presenta una serie di caratteristiche essenziali di design ispirate alla AJ1 originale.
Swoosh più grande
Collari alla caviglia
Uno dei segni più comuni dell'età su un paio di AJ1 originale era un collare alla caviglia screpolato e sbiadito. Il materiale in pelle nera che riveste i collari alla caviglia aveva la tendenza a seccarsi e screpolarsi con il passare del tempo, e spesso iniziava a sfaldarsi a forza di usare e maneggiare le scarpe.
I collari alla caviglia della nuova Chicago imitano questo aspetto consumato, strizzando l'occhio ai collezionisti, consapevoli della cura necessaria quando si ha a che fare con un paio di AJ1 originali del 1985.
Intersuola
Analogamente ai collari alla caviglia, la suola preformata in gomma di una AJ1 originale invecchiava nel tempo, assumendo una sfumatura giallognola. Il modello Chicago rende omaggio a questo look.
Secondo il team di design del brand Jordan, un paio di scarpe lasciato in una scatola per anni senza un'accurata manutenzione è destinato a screpolarsi, ingiallirsi e assumere una colorazione a pigmenti. Con AJ1 Chicago, l'obiettivo è stato quello di richiamare questo look leggermente invecchiato, ma aggiungendo reattività alla suola della scarpa.
Pelle invecchiata
La pelle è un materiale naturale che richiede una manutenzione continua. Lasciata in magazzino per anni senza alcuna manutenzione, la pelle inizia a seccarsi e a mostrare segni visibili di invecchiamento. La pelle del modello Chicago presenta segni di secchezza, in particolare nelle punte e nei pannelli laterali. Ma l'effetto è puramente estetico.
I designer del brand Jordan hanno analizzato la condizione della pelle di diverse paia di AJ1 invecchiate. Dopo aver osservato che alcuni oli presenti nella pelle erano emersi in superficie con vari effetti visibili, hanno ricreato un look autentico utilizzando materiali di alta qualità che dureranno più a lungo per la clientela di oggi.
Scatola e coperchio del modello originale
In riferimento alla caratteristica "persa e ritrovata" della colorway, il nuovo modello Chicago viene venduto in una scatola con coperchio spaiato, a indicare che le scarpe sono state smarrite in magazzini e seminterrati.
I designer hanno aggiunto dettagli extra sia all'interno che all'esterno della scatola, come richiamo alle promozioni di scarpe che si facevano una volta. Secondo il team di design Jordan, ogni dettaglio dovrebbe essere riconoscibile per le persone cresciute in quegli anni, dando al contempo a chi ha oggi la passione delle sneakers l'occasione di scoprire com'era.
Un esempio di tali dettagli è l'aggiunta di uno scontrino vintage per ogni paio di scarpe, per riprodurre veri scontrini che finiscono nelle mani dei collezionisti da scatole di scarpe non più in commercio. Lo scontrino richiama alla mente come si acquistavano le sneakers in modo analogico prima dell'era di Internet.
Una storia raccontata di nuovo
Il risultato delle numerose scelte esclusive di design è che non tutte le nuove paia di AJ1 avranno esattamente lo stesso aspetto. Le sottili differenze di ogni sneaker sottolineano il tema del ritorno al passato di questa colorway.
I designer Jordan hanno adottato un approccio che ha dato alla scarpa Air Jordan 1 Chicago 2022 "una marcia in più, una storia e una connessione". Volevano un look e una sensazione legati a una storia probabilmente sconosciuta a molte persone. In ultima analisi, che si tratti di old-school o di nuova generazione, il brand Jordan vuole che ogni cliente percepisca la bellezza della storia che sta dietro a questa scarpa.
Domande frequenti
Qual è la data del lancio di Air Jordan 1 Chicago?
La sneaker sarà disponibile a partire dal 19 novembre 2022. Il modello Chicago sarà disponibile nelle misure per tutta la famiglia.
Quanto costa Air Jordan 1 Chicago?
Il prezzo di vendita al dettaglio di AJ1 Chicago per adulti è di 180 $. I prezzi variano in base al Paese/regione.
La scarpa sarà disponibile nelle misure per tutta la famiglia ai prezzi indicati di seguito:
- Adulti: 180 $
- Età scolare: 140 $
- Età prescolare: 85 $
- Bimbi piccoli: 70 $
- Neonati: 50 $
Air Jordan 1 è una scarpa da basket?
Come tutte le Jordan, Air Jordan 1 Chicago (nota anche come "Lost & Found") è stata originariamente progettata come scarpa da basket. Ispirata alla Air Jordan 1 del 1985, è dotata di tecnologia e ammortizzazione di tipo old-school.