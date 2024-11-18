Atleta Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen è un vero fenomeno. Grazie agli importanti traguardi raggiunti in giovane età, è diventato una figura di spicco nel mondo dell'atletica.
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Jakob Ingebrigtsen
Disciplina: fondo e mezzofondo
Nazionalità: norvegese
Data di nascita: 19/09/2000
"Se vuoi essere il migliore, devi comportanti come se lo fossi."
Jakob e i suoi fratelli, Henrik e Filip, sono l'élite del running. Jakob si è distinto per aver infranto dei record, primeggiando nei 1500 metri piani e correndo 3.218 metri in meno di otto minuti, un'impresa eguagliata soltanto da un altro atleta nel mondo.
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