I gemelli indigeni ClearBear e Haatepah parlano del loro rapporto con la natura

Dalla parte della natura con i ClearBear
Cultura
Il rispetto per l'ambiente fa parte della cultura indigena dei fratelli ClearBear e, secondo loro, è qualcosa che tutti noi possiamo coltivare.
Restiamo uniti: distanti ma in contatto. Abbiamo chiesto al cast del
nostro LookBook Holiday 2020 che cosa significa essere uniti in questo momento.
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Per i fratelli gemelli ClearBear e Haatepah, niente unisce le persone più del loro rapporto con l'ambiente e la natura.
"Siamo fatti degli stessi liquidi, metalli e minerali che compongono tutto ciò che c'è qui sulla Terra e nell'universo", afferma ClearBear, 22 anni. "Ce l'abbiamo nel sangue, dentro di noi, e non possiamo dimenticarlo".
Insieme alla sua partner Cuali, ClearBear ha fondato l'Indigenous Alliance Movement, un collettivo in crescita che aiuta altre persone a riconnettersi alle proprie radici indigene. È un viaggio che i fratelli hanno intrapreso insieme dopo essere stati adottati da bambini e aver scoperto successivamente le loro radici indigene e affiliazioni alle tribù dei Kumeyaay, Pai Pai e Chichimeca-Guamare. Ora entrambi vedono la propria identità di uomini indigeni come un modo per contribuire al cambiamento e sensibilizzare sulle questioni che si trovano ad affrontare sia le loro comunità che l'ambiente: cause che, secondo loro, sono interconnesse e coinvolgono tutti.
"Le nostre azioni in quanto indigeni sono connesse a questa terra, perché noi siamo la terra", afferma Haatepah. "Tutti noi siamo la terra".
I fratelli, che vivono in California e lavorano insieme nel settore musicale e in altre iniziative attiviste, ci hanno parlato di come si mantengono vicini nonostante la distanza, e di come tutti possano approfondire il proprio legame con la natura in questo momento.
Sembra che il vostro legame vada oltre l'essere fratelli o gemelli, si tratta di una connessione che deriva dalla scoperta condivisa delle vostre radici e identità, e anche dalle difficoltà precedenti. Com'è stato questo viaggio per entrambi?
ClearBear: Eravamo molto piccoli [quando siamo stati adottati], quindi non abbiamo avuto la possibilità di imparare nulla sulla nostra cultura proprio per il fatto che eravamo neonati. All'inizio, avevo paura di chi ero, non per la storia della mia famiglia, semplicemente perché non sapevo cosa fosse. Non sapevo chi fossi.
[I nostri genitori adottivi ci hanno detto:] "Beh, siete nativi". È molto vago. Ci sono così tante culture e lingue diverse in tutto il continente. Dire che sei nativo americano non restringe il campo.
Tuttavia, con quel poco che sapevamo, siamo riusciti a scoprire la nostra storia. Siamo sempre stati molto affascinati dalla storia e dalle migrazioni dei nativi, quindi siamo stati in grado di unire i puntini.
Haatepah: A 8 o 9 anni, sapevamo di essere indigeni nativi americani, o Prime Nazioni, ma non sapevamo di quali tribù.
Perciò abbiamo fondato un club di nativi americani alla scuola superiore. Abbiamo riunito tutti gli studenti nativi americani e abbiamo cercato di organizzare eventi per conoscere la nostra cultura. Dal momento che non sapevamo a quale tribù appartenessimo, assorbivamo nozioni su tutte le tribù di tutte le Americhe: Nord, Centro e Sud. Dall'Alaska alla punta del Cile e dell'Argentina, facevamo ricerche, al limite dell'ossessione.
ClearBear: Sì, è vero.
Haatepah: Così abbiamo studiato quante più tribù possibile, e poi, una volta individuata la nostra famiglia biologica, abbiamo fatto domande e siamo riusciti a risalire alle nostre tribù di provenienza.
Com'è stato scoprire la vostra identità di uomini indigeni e poter dire: "Veniamo da qui, questa è la nostra gente"?
ClearBear: Onestamente, è stato proprio come... Hai presente quando ascolti una canzone molto bella e hai i brividi perché ti piace tantissimo? È stato così. Ho pensato: "Cavoli, è incredibile. Wow. Vengo da una razza di persone davvero affascinante".
"Per dirla in modo molto schietto, siamo gli ambientalisti "originali". Abbiamo sempre saputo come lavorare con la terra."
Haatepah
Siete entrambi attivi nella sensibilizzazione non solo sui diritti delle popolazioni indigene, ma anche sul cambiamento climatico e altre questioni ambientali. In che modo la scoperta delle vostre radici vi ha portato a intrecciare l'impegno su questi due fronti?
Haatepah: Per dirla in modo molto schietto, siamo gli ambientalisti "originali". Abbiamo sempre saputo come lavorare con la terra invece che contro di essa in un perfetto equilibrio. Quindi l'aspetto ambientale e il recupero della nostra identità indigena sono strettamente correlati tra loro.
ClearBear: L'ottica occidentale si concentra maggiormente sulla domesticazione e sul controllo della terra, anziché sul lavorare con essa. Quando si tratta di terra e risorse, l'ego umano è più importante di ogni altra cosa. Tutto è sacrificabile tranne i nostri desideri e le nostre esigenze.
Ciò che i nostri antenati predicavano e il modo in cui vivevano la propria vita e la vivono tuttora si chiama semi-coltivazione: lavorare a stretto contatto con la terra. Lavoravamo con la terra in modo tale che potesse prosperare, che potessimo nutrirla e lei potesse nutrirci.
La cosa incredibile di tutte queste culture diverse, lingue diverse e sistemi di valori diversi è la convinzione comune di essere un tutt'uno con la natura e che ciò che fai a lei, lei lo fa a te.
"Non è tua responsabilità stare al passo con la velocità del mondo. Prenditi del tempo per riposarti."
ClearBear
Moltissime persone stanno approfittando di questo momento per stare all'aria aperta e apprezzare di più la natura, un aspetto intrinseco della vostra cultura indigena. Potete parlarci un po' di più di come vedete le persone connesse in questo modo?
ClearBear: Molti di noi stanno impazzendo stando al chiuso tutto il tempo e quindi cerchiamo una sorta di via di fuga. Stiamo rallentando. Fuori, puoi connetterti di più con la natura, la Terra, i tuoi antenati, riflettendo su cose come: Chi c'era qui prima? o Wow, è così bello. Non posso credere di non essermi mai preso il tempo per ammirare questo spettacolo prima.
Lavorare in questo settore, l'attivismo, può creare molta ansia ed essere molto stressante. Il modo migliore per alleviare lo stress, almeno per me, è la natura, senza dubbio. Potrà sembrare un cliché, ma è davvero così. Esci in mezzo alla natura, fai una passeggiata e ti senti meglio.
In questo momento vi sembra di essere ancora più legati tra voi e con la terra?
ClearBear: Ho appena comprato un camper, quindi è una cosa che sto esplorando, ovviamente mantenendo le distanze dagli altri e seguendo le norme di sicurezza. Mi sposto da un luogo all'altro e apprezzo la natura. Questa società va alla velocità della luce. Secondo me, almeno uno dei vantaggi di questa quarantena è stato avere quel tempo, avere un secondo per respirare, perché non sempre abbiamo la possibilità di respirare e goderci appieno il momento.
Fate anche musica insieme. Com'è condividere anche questa passione e partnership da fratelli?
Haatepah: Quando non sei con qualcuno di davvero stretto o con cui non hai un legame profondo, hai sempre un po' paura di renderti ridicolo. Quando sei con tuo fratello, l'hai visto combinare casini e fare lo stupido un sacco di volte e lui ha visto te fare lo stesso, quindi…
ClearBear: …non c'è quella pressione.
Haatepah: Esatto. E penso che molti creativi come noi lavorano al meglio quando non sono sotto stress.
ClearBear: Quando scriviamo una canzone e creiamo quell'atmosfera o quella emozione, lui sa esattamente cosa sto cercando di trasmettere mentre canto. O quando canta lui, so cosa fare. So cosa sta pensando. So cosa sta provando.
Haatepah: Sì, ci compensiamo molto bene, meglio della maggior parte delle persone.
Siamo fatti degli stessi liquidi, metalli e minerali che compongono tutto ciò che c'è qui sulla Terra e nell'universo. E non possiamo dimenticarlo".
ClearBear
In che modo l'idea di potere collettivo si estende al vostro lavoro, sia che si tratti di sensibilizzare sui diritti delle popolazionni indigene o sulle cause ambientali?
ClearBear: Molte persone che si dedicano all'attivismo, forse non lo sanno neanche, ma hanno questa sorta di volontà inconscia di voler essere superattivisti, di voler essere la prossima grande novità. E in quel modo non combini nulla. Devi essere umile e lavorare con gli altri, altrimenti non cambierai nulla. Non puoi cambiare la società da solo. Devi lavorare con gli altri e ascoltare gli anziani. Devi ascoltare le persone che lo fanno da molto tempo, altrimenti stai solo sprecando tempo.
Haatepah: [La nostra tribù] ha dei tatuaggi che ricordano che la comunità viene prima dell'individuo. Le donne ne hanno uno chiamato tatuaggio 111, l'1-1-1. Tre linee lungo il mento. E significa: apprezzo la mia comunità, la mia gente, le persone che mi supportano, le persone che mi hanno mostrato la strada e mi hanno guidato per tutta la mia vita, e morirei per loro e le sosterrei in ogni modo possibile. Devi guadagnarti il diritto ad avere quel tatuaggio. La comunità viene prima dell'individuo.
ClearBear: E in molte culture native, l'egocentrismo era considerato una malattia mentale e il tratto che porta all'avidità e che potrebbe distruggere la comunità con l'ego.
Infine, c'è qualche aspetto di questo periodo, di questo momento di pausa e riflessione, che integrerete nella vostra routine o vita?
Haatepah: Direi solo di cercare di essere pazienti con se stessi. Siamo singoli individui, singoli esseri umani e dobbiamo prenderci il tempo per respirare. Riflettere su di sé e onorare la Terra. Onora la Terra, onora nostra Madre, perché è ciò che mantiene tutti noi in vita, indipendentemente dal nostro background, da centinaia di migliaia di anni.
ClearBear: E per concludere, non è tua responsabilità stare al passo con la velocità del mondo. Prenditi del tempo per riposarti, il riposo è importante. Torna alla tua salute, rispetta te stesso e poi puoi guadagnarti il rispetto degli altri.
Report: luglio 2020