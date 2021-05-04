I gemelli indigeni ClearBear e Haatepah parlano del loro rapporto con la natura

Sembra che il vostro legame vada oltre l'essere fratelli o gemelli, si tratta di una connessione che deriva dalla scoperta condivisa delle vostre radici e identità, e anche dalle difficoltà precedenti. Com'è stato questo viaggio per entrambi?



ClearBear: Eravamo molto piccoli [quando siamo stati adottati], quindi non abbiamo avuto la possibilità di imparare nulla sulla nostra cultura proprio per il fatto che eravamo neonati. All'inizio, avevo paura di chi ero, non per la storia della mia famiglia, semplicemente perché non sapevo cosa fosse. Non sapevo chi fossi.



[I nostri genitori adottivi ci hanno detto:] "Beh, siete nativi". È molto vago. Ci sono così tante culture e lingue diverse in tutto il continente. Dire che sei nativo americano non restringe il campo.



Tuttavia, con quel poco che sapevamo, siamo riusciti a scoprire la nostra storia. Siamo sempre stati molto affascinati dalla storia e dalle migrazioni dei nativi, quindi siamo stati in grado di unire i puntini.



Haatepah: A 8 o 9 anni, sapevamo di essere indigeni nativi americani, o Prime Nazioni, ma non sapevamo di quali tribù.



Perciò abbiamo fondato un club di nativi americani alla scuola superiore. Abbiamo riunito tutti gli studenti nativi americani e abbiamo cercato di organizzare eventi per conoscere la nostra cultura. Dal momento che non sapevamo a quale tribù appartenessimo, assorbivamo nozioni su tutte le tribù di tutte le Americhe: Nord, Centro e Sud. Dall'Alaska alla punta del Cile e dell'Argentina, facevamo ricerche, al limite dell'ossessione.



ClearBear: Sì, è vero.



Haatepah: Così abbiamo studiato quante più tribù possibile, e poi, una volta individuata la nostra famiglia biologica, abbiamo fatto domande e siamo riusciti a risalire alle nostre tribù di provenienza.



Com'è stato scoprire la vostra identità di uomini indigeni e poter dire: "Veniamo da qui, questa è la nostra gente"?



ClearBear: Onestamente, è stato proprio come... Hai presente quando ascolti una canzone molto bella e hai i brividi perché ti piace tantissimo? È stato così. Ho pensato: "Cavoli, è incredibile. Wow. Vengo da una razza di persone davvero affascinante".