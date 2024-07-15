Il brand Jordan lancia la scarpa esclusiva Tatum 1
Novità sui prodotti
Scopri tutto quello che devi sapere sul lancio della prima scarpa esclusiva del brand Jordan firmata Jayson Tatum.
Data di pubblicazione originale: 19 febbraio 2023
Cosa devi sapere:
- Tatum 1, la prima scarpa esclusiva di Jayson Tatum, è la scarpa da basket più leggera e performante lanciata dal brand Jordan per questa stagione, con un peso inferiore a 340 grammi per la misura 42,5 da uomo.
- La scarpa presenta una struttura leggera rivestita in schiuma e un'unità Zoom Air sull'avampiede, che offre comfort e reattività senza compromettere la percezione del campo.
- Il design Tatum 1 per bambini è caratterizzato dal tallone pieghevole, che consente di indossare e togliere la scarpa senza usare le mani.
Dopo la consacrazione di Jayson Tatum a stella dell'NBA nel 2019, il brand Jordan ha avviato una collaborazione per lanciare la sua prima scarpa esclusiva, il modello Tatum 1. Con un design leggero, la schiuma reattiva e l'ammortizzazione Zoom Air, Tatum 1 è una scarpa da basket adatta a ogni esigenza e ruolo.
"Voglio che le persone sentano di poter creare un legame con me", ha affermato Tatum. "Ricordo che da bambino entravo nei negozi e cercavo le scarpe esclusive dei miei giocatori preferiti. Quando vedevo o indossavo la scarpa che cercavo, mi sentivo in qualche modo in sintonia, più vicino a loro. Voglio quindi che questa scarpa sia un ponte tra me e i miei fan, un modo per avvicinarci".
La sneaker Jordan Tatum 1 nasce dal desiderio di Tatum di avere una scarpa che gli donasse una maggiore connessione con i suoi piedi. Realizzata con una struttura in plastica leggera ma resistente, la scarpa è rivestita in schiuma ed è dotata di una gomma posizionata strategicamente per la massima trazione sul campo.
Per ridurre il peso, i designer hanno limitato il più possibile l'impiego di gomma, utilizzata solo in aree chiave, come sotto la punta e l'avampiede. Questo dettaglio è importante per Tatum, che gioca prevalentemente sull'avampiede, poiché favorisce aderenza in campo durante le azioni cruciali in attacco.
Inoltre, l'ampia unità Zoom Air nell'avampiede offre ammortizzazione e reattività senza compromettere la percezione del campo, per donare una sensazione di contatto con il parquet ideale per saltare, cambiare direzione e compiere torsioni con precisione. La tomaia in mesh e maglia è traspirante e leggera e il collare è imbottito per sostenere la caviglia.
Per i giovani giocatori di basket, Tatum voleva una scarpa facile da indossare e togliere. In collaborazione con il team di designer del brand Jordan, Tatum ha contribuito a creare un design della sua scarpa esclusiva specifico per i bambini, con un innovativo sistema che consente di infilare facilmente il piede senza usare le mani. I bambini che vogliono una maggiore indipendenza possono comodamente consultare le istruzioni sul tallone. Dove si legge "STEP" ("INDOSSA"), i bambini possono semplicemente inserire il piede nella scarpa e farlo scivolare fino in fondo per essere pronti a giocare.
Lanciata il 7 aprile 2023, Tatum 1 è disponibile in misure adatte a tutta la famiglia, per giocare e divertirsi tutti insieme, ognuno con la sua Tatum 1 ai piedi. La scarpa viene inoltre lanciata insieme a una collezione di abbigliamento ispirata alle colorazioni Zoo e Barbershop di Tatum 1. I capi indispensabili della collezione includono felpe con cappuccio e t-shirt da uomo, da donna e per bambini.
Domande frequenti
La calzata di Tatum 1 corrisponde alle misure indicate?
Sì, la calzata di Tatum 1 corrisponde alle misure indicate. Per maggiori informazioni sulle misure delle scarpe, consulta le tabelle delle taglie e delle misure di Nike per scarpe da uomo, da donna o per bambini.
(Articolo correlato: Come misurare i piedi per trovare la misura di scarpe giusta)
Qual è il prezzo di Jordan Tatum 1?
Il prezzo retail della scarpa Tatum 1 è di 120 $ per il modello per adulti, 90 $ per il modello per ragazzi e 75 $ per il modello per bambini.
Qual è la data del lancio di Jordan Tatum 1?
Tatum 1 è stata lanciata il 7 aprile 2023, nelle misure per tutta la famiglia.