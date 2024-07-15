Il brand Jordan lancia la scarpa esclusiva Tatum 1

Per ridurre il peso, i designer hanno limitato il più possibile l'impiego di gomma, utilizzata solo in aree chiave, come sotto la punta e l'avampiede. Questo dettaglio è importante per Tatum, che gioca prevalentemente sull'avampiede, poiché favorisce aderenza in campo durante le azioni cruciali in attacco.

Inoltre, l'ampia unità Zoom Air nell'avampiede offre ammortizzazione e reattività senza compromettere la percezione del campo, per donare una sensazione di contatto con il parquet ideale per saltare, cambiare direzione e compiere torsioni con precisione. La tomaia in mesh e maglia è traspirante e leggera e il collare è imbottito per sostenere la caviglia.