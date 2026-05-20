Nike x Powerbeats Pro 2, i migliori auricolari per ogni allenamento, sono ora disponibili
Novità sui prodotti
Elimina il rumore e concentrati solo sui tuoi obiettivi con gli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle caratteristiche e su dove acquistarli.
Mantenere la massima concentrazione eliminando le distrazioni può essere difficile, ma non con gli auricolari giusti. Ti presentiamo Nike x Powerbeats Pro 2, il tuo nuovo compagno di squadra. Questi auricolari dal suono cristallino sono dotati di supporti per un fit stabile e persino di un dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca, insieme ad altre caratteristiche interessanti che lo rendono un prodotto eccezionale per non perdere il focus.
Lanciati a livello globale il 20 marzo 2026, sono disponibili su Nike.com, Apple.com e presso Apple Store selezionati.
Caratteristiche principali
Come il modello Powerbeats Pro originale, anche la seconda versione è resistente al sudore, offre 9 ore di ascolto e dispone di un chip per cuffie Apple. Ma Nike Powerbeats Pro 2 presentano ulteriori miglioramenti. Eccone alcuni:
Cancellazione attiva del rumore e modalità Trasparenza
Per quanto sia utile isolarsi dai rumori in numerosi scenari di allenamento, a volte è importante poter ascoltare i suoni del mondo circostante, specialmente quando corri lungo una strada trafficata o vai in bici all'aperto. Con Nike Powerbeats Pro 2 hai entrambe le opzioni.
Monitoraggio della frequenza cardiaca
Secondo l'American Heart Association, conoscere la frequenza cardiaca può aiutare a monitorare la salute del cuore e il livello di forma fisica. Ad esempio, con queste informazioni puoi controllare l'intensità del tuo allenamento e regolarla di conseguenza. Gli auricolari Nike Powerbeats Pro 2 ti permettono di monitorare la frequenza cardiaca, così non avrai bisogno di un dispositivo aggiuntivo.
Design essenziale ed elegante
Rispetto a Powerbeats Pro, la nuova versione è più leggera e la custodia di ricarica è più piccola. Così gli auricolari sono più facili da usare e da portare sempre con te. In più, per la prima volta, Beats unisce il suo iconico marchio e quello di Nike, con il celebre logo "b" che spicca sull'auricolare sinistro e il Nike Swoosh sull'altro. Con un look bicolore Volt e nero opaco, simbolo di prestazioni e all'innovazione, questi auricolari sono anche resistenti all'acqua e al sudore.
Chip per cuffie Apple H2
Apple H2 è un chip efficiente progettato per cuffie di alta qualità, con una velocità di elaborazione più elevata rispetto alla versione precedente. Grazie al nuovo chip, Nike Powerbeats Pro 2 offrono una migliore cancellazione del rumore, un audio più adattivo e una maggiore durata della batteria, con ben 45 ore di autonomia.
Fit adattabile
Anche i migliori auricolari al mondo rimarranno nel cassetto se non hanno una buona vestibilità. Ecco perché Nike x Powerbeats 2 Pro sono dotati di supporti stabili per tenerli in posizione. Inoltre sono disponibili cinque misure di copriauricolari, così puoi trovare quella più adatta a te, anche quando sei in movimento.
Integrazione con l'app Nike Run Club
Non importa se stai muovendo i primi passi nel mondo del running o sei di casa a ogni maratona: con l'app Nike Run Club ha tutto quello che ti serve. L'app offre consigli per allenarti, dati essenziali per aiutarti a migliorare (andatura, posizione, distanza, dislivello, frequenza cardiaca e parziali in chilometri) e sfide per tenere alta la motivazione. Nike x Powerbeats 2 Pro si integrano con l'app per darti un coaching mirato quando ne hai più bisogno.
Per chi sono indicati gli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2?
Grazie alle funzionalità aggiuntive rispetto alla versione precedente, gli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2 sono la scelta migliore per un'ampia gamma di attività e atleti:
- Runner e altri atleti e atlete che hanno bisogno di auricolari dal fit stabile che restino al loro posto, anche durante gli allenamenti più intensi
- Atleti e atlete che si allenano in diversi modi (running, ciclismo, allenamento per la forza, yoga, fit dance) e vogliono utilizzare gli stessi auricolari per tutte le attività
- Utenti dell'app Nike Run Club che desiderano ricevere coaching e statistiche di corsa in tempo reale, forniti tramite gli auricolari invece di dover guardare l'orologio da fitness o lo smartphone
- Atleti e atlete che vogliono sapere i dati sulla frequenza cardiaca per monitorare i propri progressi senza dover utilizzare più dispositivi per avere quelle informazioni
Gli auricolari Nike x Powerbeats 2 Pro combinano così tante caratteristiche e innovazioni chiave che l'atleta Nike LeBron James indossa questa edizione speciale per concentrarsi ogni volta che gioca a golf.
"Sono al fianco di Beats fin dal primo giorno con i Powerbeats originali, e i Powerbeats Pro 2 racchiudono tutto quello che mi serve nella mia routine quotidiana: quando mi alleno, recupero o in qualsiasi altro momento", afferma. "Questi non sono solo i miei auricolari preferiti: sono fatti per chi non vuole scendere a compromessi sulle prestazioni".
Domande frequenti
Da quando sono disponibili gli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2?
Lanciati il 20 marzo 2026, dopo un sorteggio con accesso in anteprima su SNKRS, sono disponibili per l'acquisto su Nike.com, Apple.com e presso Apple Store selezionati.
Gli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2 sono adatti per allenarsi?
Questi auricolari offrono prestazioni eccezionali praticamente per qualsiasi attività, grazie a caratteristiche come la batteria a lunga durata, il design leggero, la resistenza all'acqua e al sudore, il monitoraggio della frequenza cardiaca e l'integrazione con l'app Nike Run Club.
Quali sono le novità degli auricolari Nike x Powerbeats Pro 2?
Questi auricolari in edizione speciale utilizzano il chip per cuffie Apple H2 (la versione precedente utilizzava il chip Apple H1), con prestazioni migliori e una maggiore durata della batteria. Gli auricolari sono inoltre più piccoli e leggeri e presentano un design innovativo ed elegante, oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca integrato.