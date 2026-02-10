Nike e Nigo fondono lo spirito dell'Homecoming dei college americani e cultura pop nella nuova versione di Air Force 3

Homecoming universitario e cultura pop si intrecciano nel lancio di Air Force 3 di Nike e Nigo
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Nigo propone la sua interpretazione finale di Nike Air Force 3, oltre a giacche in stile college in colori coordinati.
- Nike e Nigo, influente stilista e artista poliedrico, collaborano da alcuni anni per dare un'impronta personale a Air Force 3 e all'abbigliamento sportivo coordinato.
- Nello sviluppare la sua interpretazione della celebre silhouette, Nigo si è ispirato al cinema, alla musica e alla cultura pop.
- L'espressione finale di Nike x Nigo Air Force 3 adotta un tema di homecoming universitario, mettendo in relazione il legame del brand con gli sport universitari con la passione di Nigo per il vintage americano.
- L'ultimo look Nike x Nigo Air Force 3 e le giacche in stile college coordinate sono disponibili in Midnight Navy e Forest Green su humanmade.jp a partire dal 31 gennaio 2026, mentre le scarpe e l'abbigliamento in Midnight Navy arrivano su SNKRS e presso rivenditori partner Nike selezionati il 6 febbraio.
I fan di Nigo e Nike possono festeggiare l'arrivo dell'ultimo capitolo della collezione di scarpe e abbigliamento Nike x Nigo, anche se è un po' agrodolce.
La collaborazione di Nike con il rinomato artista e stilista, incentrata sulla reinterpretazione di Nike Air Force 3 e su capi sportswear coordinati, ha dato vita a una scarpa che esprime in modo unico la sua creatività.
"Nigo dona una profondità incredibile a ogni elemento creativo e questo ci ha permesso di giocare molto con il modo in cui realizzare la sua visione", afferma Leo Sandino-Taylor, VP, Global Energy Marketing di Nike. "È un maestro assoluto della sua arte".
I modelli Nike x Nigo aggiungono a questa amatissima silhouette riferimenti alla cultura pop che lo stilista considera significativi e che hanno influenzato le sue creazioni nel corso della sua lunga carriera.
La visione, la creatività e l'estetica di Nigo hanno fatto presa su diverse generazioni. È noto tanto per le sue moderne creazioni da passerella quanto per i suoi primi lavori quando si è fatto notare sulla scena streetwear di Tokyo nei primi anni Novanta.
Con quest'ultimo lancio arriva una rivisitazione finale della scarpa che lo stilista ha a lungo considerato una delle sue preferite. "AF3 è un capolavoro nascosto che io amavo già all'epoca", afferma Nigo. "Nella mia prima collaborazione con Nike voglio far riscoprire a tutti lo splendore di questo modello".
In questa occasione, la versione di Air Force 3 firmata da Nigo — con intersuola in schiuma e battistrada in gomma identici all'originale — adotta il tema dell'homecoming universitario. Colori e materiali classici, tra cui la lana Pendleton, fondono la passione di Nigo per l'estetica americana rétro e lo storico legame di Nike con lo sport universitario.
L'esclusiva Nike x Nigo Air Force 3, lanciata in Midnight Navy e Forest Green, è definita a livello visivo dalla tomaia di alta qualità con strati esterni in pelle in rilievo che aggiungono una texture elaborata. Osservando più da vicino, si nota il brand Pendleton sul sottopiede e il logo Air Force ricamato a punto catenella sulla linguetta.
Sia la colorway Midnight Navy che quella Forest Green si abbinano alle giacche souvenir reversibili in lana Pendleton coordinate cromaticamente. Chi ha familiarità con i modelli precedenti riconoscerà le patch incluse nella confezione della giacca, come quelle presenti nel resto della collezione di Nigo con Nike.
Questi articoli sono il punto culminante della collezione, lanciata per la prima volta con una versione di Nike Air Force 3 ispirata ai generi televisivi preferiti di Nigo durante l'infanzia, insieme a capi sportswear ispirati ai suoi cartoni animati giapponesi preferiti.
Oltre alle influenze che hanno contribuito a nutrire la sua visione creativa per la collezione Nike x Nigo, ha tratto ispirazione anche dalla sua visita al quartier generale di Nike, dove "gli archivi, il laboratorio e il team che lavora lì hanno fornito spunti preziosi", afferma Nigo. "Tutto quello che ho visto ha influito molto sul progetto".
Anche se questa collezione sta volgendo al termine, i fan dell'artista possono aspettarsi ulteriori collaborazioni tra Nike e Nigo. "È solo l'inizio di un viaggio lungo ed entusiasmante", afferma lo stilista.
I nuovi modelli di scarpe e abbigliamento Nike x Nigo sono disponibili in Midnight Navy e Forest Green su humanmade.jp a partire dal 31 gennaio 2026, mentre la colorway Midnight Navy e la giacca arrivano su SNKRS e presso rivenditori partner Nike selezionati il 6 febbraio.