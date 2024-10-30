Nuove super scarpe: verso il successo con la tecnologia Air
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Scopri le ultimissime innovazioni sviluppate in vista delle competizioni di Parigi.
In vista delle competizioni che si terranno a Parigi e non solo, Nike svela nuovi dettagli sulle innovazioni Air per gli atleti e le atlete, con un focus particolare su Maxfly 2, Victory 2, G.T. Hustle e Mercurial. Si tratta di rivoluzionarie scarpe da atletica leggera, basket e calcio che, quest'estate, saranno in primo piano. Gli studi del Nike Sport Research Lab (NSRL) hanno portato alla creazione di alcune super scarpe leggere e reattive, il cui scopo è massimizzare il ritorno di energia e ridurre al minimo gli sforzi: un vantaggio fondamentale per eventi in cui pochi millisecondi possono fare la differenza.
Continua a leggere per scoprire di più sulle nuove innovazioni Air, pensate per atleti e atlete di ogni livello.
Maxfly 2 e Victory 2
Maxfly 2 è la scarpa chiodata per atletica di Nike, progettata per i velocisti che gareggiano tra i 100 e i 400 metri (fino a un giro di pista). Come Maxfly 2, Victory 2 è un'altra innovativa scarpa chiodata per atletica, che verrà utilizzata a Parigi, ed è pensata per gli specialisti di mezzofondo che corrono tra gli 800 e i 1.500 metri.
La tecnologia Air Zoom ha fatto il suo debutto nelle scarpe chiodate per atletica nel 2020. Le nuove silhouette sono progettate con un profilo più piatto e una maggiore attenzione alla stabilizzazione, senza rinunciare al ritorno di energia di Nike Air. Sia Maxfly 2 che Victory 2 uniscono la potenza di un piatto suola in fibra di carbonio all'ammortizzazione di Air Zoom. Ancor prima che il design fosse ultimato, cinque figure sportive Nike hanno stabilito record mondiali indossando i prototipi di Victory 2.
Emily Farina, Principal Researcher dell'NSRL, afferma: "L'ammortizzazione Air Zoom nei modelli Maxfly e Victory ha ispirato alcune persone ad affrontare distanze che prima non avrebbero mai provato".
G.T. Hustle
G.T. Hustle 3 è la più recente innovazione per il basket, pensata per massimizzare il ritorno di energia. La nuova unità Air Zoom nell'avampiede lavora in sinergia con un'unità Air Zoom Strobel per aumentare l'immagazzinamento e il ritorno di energia. L'NSRL ha scoperto che, a parità di sforzo, chi indossava G.T. 3 consumava meno ossigeno rispetto a chi indossava G.T. 2. Si tratta di un risparmio di energia che può fare la differenza per chiunque.
La ricerca per G.T. Hustle è unica nel suo genere in quanto, fin dall'inizio, è stata condotta da donne per raccogliere il feedback delle atlete. Elysia Davis, Nike Principal Researcher, spiega: "Credo che il messaggio che vogliamo trasmettere sia potente: non stiamo semplicemente creando una scarpa a parte, magari di un colore diverso. Stiamo dando vita a innovazioni specifiche per le donne, a partire dal feedback delle atlete, che ci guida alla scoperta dello sport dal loro punto di vista. Questo ci permette di realizzare non la migliore scarpa da basket femminile, ma la migliore scarpa da basket in generale".
Mercurial
Per soddisfare le esigenze dei calciatori e delle calciatrici Nike, abbiamo integrato l'innovativa tecnologia Air Zoom nell'ultima linea di scarpe Mercurial. L'obiettivo era creare scarpe basse e robuste, che consentissero di scattare, accelerare e fermarsi istantaneamente. L'unità Air Zoom Strobel da 4 mm offre ritorno di energia senza scendere a compromessi sullo stile, mentre le alette sotto l'unità Strobel migliorano il senso di trazione. Mercurial offre il 10% in più di ritorno di energia rispetto al modello precedente. Grazie alla forma sagomata e al design unico del piatto suola, la scarpa 2024 Mercurial sembrerà un'estensione del piede, per farti scattare e cambiare direzione con facilità.
I modelli Nike Maxfly 2 e Nike Victory 2 sono disponibili in quantità limitate su nike.com. Nike G.T. Hustle 3 e Nike 2024 Air Zoom Mercurial sono disponibili su nike.com e presso rivenditori selezionati a partire da luglio 2024.