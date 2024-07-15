Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2
Novità sui prodotti
La seconda scarpa da basket esclusiva di Luka Dončić è dotata di schiuma Formula 23 a tutta lunghezza, struttura IsoPlate e rialzo in schiuma Cushlon 3.0.
Data di pubblicazione originale: 21 giugno 2023
Cosa devi sapere:
- La seconda versione della scarpa esclusiva di Luka Dončić presenta due innovazioni specifiche per il brand Jordan: la schiuma Formula 23 a tutta lunghezza e la struttura IsoPlate che avvolge e sostiene il piede.
- Queste tecnologie lavorano in sincronia con un rialzo in schiuma Cushlon 3.0 per aiutarti a controllare i movimenti dei piedi in campo.
- Ogni stagione, lanceremo una colorway di Jordan Luka 2 realizzata in materiali riciclati per almeno il 20% del suo peso.
Luka Dončić ha uno stile di gioco unico nel suo genere, fatto di rapidità, controllo e visione del campo senza pari. Il team Jordan ha studiato con attenzione le giocate del campione sloveno e ha aggiornato la sua scarpa esclusiva per soddisfare al meglio le sue esigenze in campo. Il risultato: Luka 2.
Durante tutto il processo di progettazione collaborativa, il team Jordan ha analizzato il gioco multidirezionale di Dončić, noto per gli step-back, i passi laterali e le interruzioni repentine. Ne è nata una sneaker stabile e reattiva.
Questa scarpa aiuta a ottimizzare i movimenti: per raggiungere questo obiettivo, i designer hanno unito la schiuma Formula 23, che dona un'andatura reattiva e leggera perfetta per i movimenti laterali, alla struttura IsoPlate, che avvolge il piede e offre stabilità nei movimenti multidirezionali.
Per sostenere la spinta dell'avampiede nei passaggi e nei tiri, a queste caratteristiche si aggiunge un rialzo in schiuma Cushlon 3.0, che mantiene il piede alla giusta inclinazione, ideale per effettuare passi esplosivi.
L'intersuola della sneaker Jordan Luka 2 è composta da quattro parti. La parte direttamente sotto il piede integra la schiuma Formula 23 per attutire gli atterraggi, circondata da un supporto in schiuma compatta. Allo stesso tempo, un rialzo in morbida schiuma sul lato interno della scarpa aiuta il piede a mantenere un'angolazione corretta per una spinta ottimale. Per supportare i rapidi movimenti laterali che hanno reso celebre Dončić, la parete laterale rialzata è dotata di una struttura IsoPlate che favorisce l'equilibrio e la stabilità.
Data del lancio: Jordan Luka 2 uscirà nella colorway Luk.AI il 5 luglio 2023 per una selezione di Member Nike in tutto il mondo e l'11 luglio su Jordan.com e presso i rivenditori selezionati.
Domande frequenti
Quanto costerà Luka 2?
Il prezzo retail della scarpa Luka 2 è di 130 $ per il modello per adulti e 100 $ per il modello per bambini.