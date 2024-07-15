Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2

Novità sui prodotti

La seconda scarpa da basket esclusiva di Luka Dončić è dotata di schiuma Formula 23 a tutta lunghezza, struttura IsoPlate e rialzo in schiuma Cushlon 3.0.

Ultimo aggiornamento: [data]
Lettura di 3 min
Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2

Data di pubblicazione originale: 21 giugno 2023

Cosa devi sapere:

  • La seconda versione della scarpa esclusiva di Luka Dončić presenta due innovazioni specifiche per il brand Jordan: la schiuma Formula 23 a tutta lunghezza e la struttura IsoPlate che avvolge e sostiene il piede.
  • Queste tecnologie lavorano in sincronia con un rialzo in schiuma Cushlon 3.0 per aiutarti a controllare i movimenti dei piedi in campo.
  • Ogni stagione, lanceremo una colorway di Jordan Luka 2 realizzata in materiali riciclati per almeno il 20% del suo peso.

Luka Dončić ha uno stile di gioco unico nel suo genere, fatto di rapidità, controllo e visione del campo senza pari. Il team Jordan ha studiato con attenzione le giocate del campione sloveno e ha aggiornato la sua scarpa esclusiva per soddisfare al meglio le sue esigenze in campo. Il risultato: Luka 2.

Durante tutto il processo di progettazione collaborativa, il team Jordan ha analizzato il gioco multidirezionale di Dončić, noto per gli step-back, i passi laterali e le interruzioni repentine. Ne è nata una sneaker stabile e reattiva.

Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2

Questa scarpa aiuta a ottimizzare i movimenti: per raggiungere questo obiettivo, i designer hanno unito la schiuma Formula 23, che dona un'andatura reattiva e leggera perfetta per i movimenti laterali, alla struttura IsoPlate, che avvolge il piede e offre stabilità nei movimenti multidirezionali.

Per sostenere la spinta dell'avampiede nei passaggi e nei tiri, a queste caratteristiche si aggiunge un rialzo in schiuma Cushlon 3.0, che mantiene il piede alla giusta inclinazione, ideale per effettuare passi esplosivi.

L'intersuola della sneaker Jordan Luka 2 è composta da quattro parti. La parte direttamente sotto il piede integra la schiuma Formula 23 per attutire gli atterraggi, circondata da un supporto in schiuma compatta. Allo stesso tempo, un rialzo in morbida schiuma sul lato interno della scarpa aiuta il piede a mantenere un'angolazione corretta per una spinta ottimale. Per supportare i rapidi movimenti laterali che hanno reso celebre Dončić, la parete laterale rialzata è dotata di una struttura IsoPlate che favorisce l'equilibrio e la stabilità.

Data del lancio: Jordan Luka 2 uscirà nella colorway Luk.AI il 5 luglio 2023 per una selezione di Member Nike in tutto il mondo e l'11 luglio su Jordan.com e presso i rivenditori selezionati.

Il brand Jordan lancia la scarpa da basket Luka 2

Domande frequenti

Quanto costerà Luka 2?

Il prezzo retail della scarpa Luka 2 è di 130 $ per il modello per adulti e 100 $ per il modello per bambini.

Quando è stata lanciata Luka 1?

Nel 2022. Per ulteriori informazioni sul drop, leggi l'articolo sul lancio ufficiale.

Data di pubblicazione originale: 21 giugno 2023

Storie correlate

  • Il brand Jordan lancia la Air Jordan XXXVIII

    Novità sui prodotti

    Il brand Jordan lancia Air Jordan XXXVIII

  • Il brand Jordan lancia la silhouette Air Jordan 2 che rende omaggio alla leggenda del basket Howard "H" White

    Novità sui prodotti

    Il brand Jordan lancia Air Jordan 2 "H" Wings in onore di Howard "H" White

  • Il brand Jordan lancia la scarpa esclusiva Tatum 1

    Novità sui prodotti

    Il brand Jordan lancia la scarpa esclusiva Tatum 1

  • Tutto quello che devi sapere sull'iconica Air Jordan XXXVI

    Novità sui prodotti

    Tutto quello che devi sapere sull'iconica Air Jordan XXXVI

  • Il prossimo passo nell'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2

    Novità sui prodotti

    Il prossimo salto verso l'innovazione del basket: Air Zoom G.T. Cut 2