Nike presenta LeBron XXI

Nike ha presentato LeBron 21, la nuova arrivata nella collezione di scarpe ad alte prestazioni, creata pensando alla nuova generazione di talenti del basket. Ispirata alla figlia Zhuri, la scarpa presenta una serie di dettagli ideati per supportare ogni atleta durante le partite.

"Basandoci su LeBron XX, abbiamo tratto ispirazione dal modo in cui LeBron mantiene la sua forma fisica e le sue abilità in campo durante l'off-season" ha dichiarato Jason Petrie, Lead Designer di LeBron 21, in un comunicato stampa per annunciare il lancio della scarpa. "Il suo allenatore dice che è come prendersi cura di un'auto della Formula 1: tra una corsa e l'altra fai qualche messa a punto della macchina, non è necessario riassemblarla da capo. Volevamo mantenere alcune delle caratteristiche da lui amate, come l'unità Zoom Turbo, e al contempo apportare miglioramenti alle finiture della tomaia."