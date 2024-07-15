Il brand Jordan lancia la Air Jordan XXXVIII

Il brand Jordan lancia Air Jordan XXXVIII
Novità sui prodotti
La nuova scarpa da basket Air Jordan ad alte prestazioni introduce una nuova tecnologia del piatto suola, accanto ad altri dettagli unici.
Data di pubblicazione originale: 1° luglio 2023
Cosa devi sapere:
- Con un design ispirato alle fascette di Air Jordan VIII, la sneaker Air Jordan XXXVIII integra per la prima volta X-Plate, una nuova tecnologia del piatto suola, che offre una calzata stabile sulla suola interna durante i movimenti rapidi sul parquet.
- La tomaia sfoggia un design ricamato, che ritrae la performance di Michael Jordan durante il campionato del 1993.
- Air Jordan XXXVIII è la scarpa esclusiva Air Jordan più sostenibile nella storia del brand Jordan, poiché è realizzata per almeno il 20% del suo peso in materiali riciclati.
- La data del lancio di Air Jordan XXXVIII è il 18 agosto 2023.
Air Jordan XXXVIII scrive il capitolo successivo nella storia delle scarpe da basket firmate dal brand Jordan. Questa sneaker vede il debutto di X-Plate, una nuova tecnologia del piatto suola, che si ispira all'inconfondibile stile di gioco di Michael Jordan, con il suo footwork impeccabile, la mobilità in campo e i suoi fadeaway jumper.
Realizzata per supportare un gioco frenetico in campo, la scarpa presenta un design aderente al suolo, per una calzata ideale durante le torsioni, i tagli e le scivolate difensive sul parquet. Con fascette a X che richiamano a quelle presenti su Air Jordan VIII, questo modello integra la nuova tecnologia X-Plate nella suola, per offrire stabilità al piede durante i movimenti scattanti in campo.
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Il motivo interno di trazione a spina di pesce sotto il piede, l'unità di ammortizzazione Zoom Strobel a tutta lunghezza e la schiuma CushIon 3.0 lavorano in sinergia per offrire la giusta reattività a ogni passo.
Il ricamo sull'area dell'avampiede nella tomaia aiuta a tenere il piede ben saldo, oltre a raffigurare le gesta di Michael Jordan durante il campionato del 1993. Ad esempio, i 41 punti incrociati sul collare simboleggiano la media di 41 punti a partita registrata da Jordan durante il campionato. I tre diamanti sull'area mediale rappresentano invece il terzo campionato consecutivo del franchise di Chicago.
Air Jordan XXXVIII è la scarpa esclusiva Air Jordan più sostenibile nella storia del brand Jordan, poiché è realizzata per almeno il 20% del suo peso in materiali riciclati.
Data del lancio: la sneaker Air Jordan XXXVIII uscirà il 18 agosto nella colorway bianco, rosso e nero Fundamental su jordan.com e presso rivenditori globali selezionati.
La colorway FIBA rende omaggio alla Federazione Internazionale Pallacanestro, l'ente di regolamentazione del basket in tutto il mondo. Completano il look la tomaia bianca e la suola interna decorata con tutte le tonalità del vivace logo FIBA. Il lancio della colorway FIBA è programmato per il 7 settembre.
La colorway Center Star è ispirata al basket femminile e uscirà il 25 settembre.
Domande frequenti
Quando verrà lanciata Air Jordan 38?
La sneaker Air Jordan XXXVIII nella colorway bianco, rosso e nero Fundamental uscirà il 18 agosto 2023 su jordan.com e presso rivenditori globali selezionati. La colorway FIBA verrà lanciata il 7 settembre, mentre il lancio della colorway Center Star è programmato per il 25 settembre.
Qual è il prezzo di Air Jordan 38?
Il prezzo retail della scarpa Air Jordan XXXVIII è di 200 $.