Nike presenta la prima scarpa realizzata in collaborazione con Devin Booker, Nike Book 1

Come spiegato in un comunicato stampa condiviso da Nike, per la progettazione di Nike Book 1 Booker si è ispirato ad alcuni dei suoi modelli preferiti, tra cui Air Force 1, Blazer e AJ1. Pensatore creativo dentro e fuori dal campo, Booker ha condiviso anche altre fonti di ispirazione, tra cui una delle sue auto d'epoca restaurate: una Chevy Blazer K5 del 1972 che chiama amorevolmente "Zio Larry".

Con tutti gli spunti creativi che ci ha fornito, la sua visione della scarpa era chiara: un modello che rendesse omaggio allo stile di gioco di Booker e al suo gusto per il design classico. Il risultato? Secondo il comunicato stampa citato sopra, Nike Book 1 offre stabilità laterale, ammortizzazione e reattività sotto il piede. I designer di Nike hanno inserito uno strato di schiuma Cushlon 2.0 nell'intersuola, "una parete laterale rigida in TPU per ulteriore supporto e un'unità Nike Zoom Air nella parte superiore del tallone", come spiegato nel comunicato.

Proprio come la sua amata Chevy, la parte esterna della scarpa punta tutto sull'estetica senza dimenticare la funzionalità. Ad esempio, la tela workwear e il twill sulla tomaia donano una resistenza maggiore. Inoltre, il collare in pelle scamosciata e pelle sull'avampiede donano una sensazione di morbidezza e comfort immediato.

Dalla primavera 2024, Nike Book 1 sarà disponibile in due colorazioni esclusive.