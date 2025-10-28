Nike x Jacquemus presenta la suola con motivo waffle nel restyling della scarpa Moon

Nike x Jacquemus presenta la suola con motivo waffle nel restyle della scarpa Moon
Novità sui prodotti
Il celebre stilista francese Jacquemus reinventa per la prima volta una rivoluzionaria scarpa Nike.
- In occasione della loro quarta collaborazione, Nike e lo stilista francese Simon Porte Jacquemus hanno rivisitato per la prima volta l'iconica Moon Shoe di Nike.
- Quella scarpa era rivoluzionaria per via della suola con motivo waffle.
- Nike x Jacquemus Moon Shoe riprende il modello originale con un profilo più elegante e più basso. La scarpa è disponibile in tre modelli e presenta arricciature sulla tomaia, il logo Jacquemus e uno Swoosh in pelle.
- Nike x Jacquemus Moon Shoe è disponibile su Jacquemus.com dal 29 settembre 2025; su SNKRS e presso punti vendita Nike selezionati dal 6 ottobre 2025.
Tre anni fa, mentre visitava gli archivi della sede centrale di Nike in Oregon, lo stilista francese Simon Porte Jacquemus ha visto per la prima volta la Moon Shoe realizzata a mano. Anche se questa scarpa da running risale agli anni '70, Jacquemus ne ha apprezzato il design minimalista, senza tempo e moderno.
Aveva già collaborato con Nike per le scarpe e l'abbigliamento Air Max 1, J Force 1 e Air Humara. Ora, voleva collaborare alla prima rivisitazione di questo modello rivoluzionario.
Doveva partire con il piede giusto. Negli anni '70, Bill Bowerman, cofondatore di Nike, aveva cercato un modo per offrire agli atleti una migliore aderenza senza appesantire la falcata. Per fare un esperimento, versò della gomma liquida in una piastra per waffle e così nacque un nuovo tipo di suola.
Questa suola divenne un prototipo per le scarpe da running indossate ai Trials olimpici statunitensi nel 1972. Si guadagnarono il nome di "Moon Shoes" (scarpe lunari) per le impronte simili a crateri che lasciavano sul terreno. Nel 1975, la nuova suola venne montata sulla Waffle Trainer, il primo grande successo di Nike.
Jacquemus ha deciso di aggiornare la Moon Shoe senza stravolgerne il concept originale. Naturalmente, la nuova Nike x Jacquemus Moon Shoe mantiene la suola con motivo waffle. La suola Nike Grind è realizzata con materiali di produzione riciclati e scarpe dismesse.
Con la silhouette, Jacquemus ha davvero lasciato il segno: è elegante, bassa, a forma di siluro. La tomaia in nylon presenta arricciature, uno Swoosh in pelle e un controtacco. La linguetta, il tallone e il sottopiede riportano il logo Jacquemus. Sono disponibili tre colorway: Alabaster (bianco e nero), Off Noir (nero e bianco) e University Red (rosso e bianco).
La nuova scarpa ha debuttato alla sfilata di Jacquemus a Parigi per la primavera 2025. È disponibile su Jacquemus.com dal 29 settembre 2025; su SNKRS e presso punti vendita Nike selezionati dal 6 ottobre 2025.