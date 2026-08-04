Nike presenta la prima collezione esclusiva di Keely Hodgkinson di scarpe e abbigliamento da running

Keely Hodgkinson, campionessa mezzofondista, lancia la sua prima collezione esclusiva Nike
Novità sui prodotti
La campionessa mezzofondista Keely Hodgkinson ha lanciato la sua prima collezione esclusiva di scarpe e abbigliamento Nike. Il pack per atleti esclusivo di Keely Hodgkinson presenta la sua interpretazione di quattro popolari scarpe da running Nike per la strada o la pista: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 e Victory 2. La collezione di abbigliamento coordinata include top e shorts realizzati con le innovative tecnologie dei tessuti AeroSwift e Nike Pro Sculpt. Il 16 luglio 2026, la collezione è stata lanciata in tutto il mondo su Nike.com e presso punti vendita selezionati.
Punti chiave
- La celebre mezzofondista britannica Keely Hodgkinson ha lanciato la sua prima collezione esclusiva di abbigliamento e scarpe Nike, caratterizzata da design neri, grintosi ed eleganti, e dettagli a contrasto color oro metallizzato.
- Le scarpe si distinguono per le colorway reinventate delle iconiche scarpe da running su strada, da atletica e da gara Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 e Victory 2.
- La collezione di abbigliamento che le accompagna include due completi di shorts realizzati con le tecnologie dei tessuti Nike AeroSwift e Nike Pro Sculpt.
- La collezione è disponibile su Nike.com e presso punti vendita selezionati dopo il lancio globale del 16 luglio 2026.
Chi è Keely Hodgkinson?
Nota per la sua velocità e il suo stile impeccabile, Keely Hodgkinson è una celebre mezzofondista britannica della Greater Manchester, in Inghilterra. Una delle mezzofondiste più veloci del suo tempo, è atleta Nike dal 2019 e collabora con ricercatori e designer Nike per creare prodotti per i runner professionisti e peer gli appassionati. La collezione Keely Hodgkinson è la sua prima linea Nike esclusiva.
Quali scarpe da running indossa Keely Hodgkinson e perché?
Le scarpe da running selezionate per la collezione sono adatte a ogni aspetto dell'allenamento e delle gare su strada o pista. Ecco un riepilogo delle scarpe indossate Hodgkinson e per quale scopo, dall'allenamento quotidiano al giorno della gara.
- Corse di recupero: quando Hodgkinson esce per una corsa di recupero, sceglie Vomero Plus. Nota per la sua sensazione di ultra-ammortizzazione e per la morbida intersuola ZoomX a tutta lunghezza, Vomero Plus è progettata dalle donne per le donne.
- Allenamento quotidiano: la scarpa da running preferita di Hodgkinson per tutti i giorni è Pegasus 42, per la sua reattività extra dovuta all'unità Air Zoom curva a tutta lunghezza e all'intersuola in schiuma ReactX. Questa struttura conferisce alla scarpa un potente ritorno di energia, utile nell'allenamento quotidiano.
- Intervalli e giorno della gara: Vaporfly 4 è la scelta migliore di Hodgkinson per l'allenamento a intervalli grazie alla sua sensazione potente e propulsiva data da una piastra Flyplate in fibra di carbonio a tutta lunghezza e dall'ammortizzazione ZoomX. Vaporfly 4 è una scarpa da running ideale sia per le gare sulle lunghe distanze che per gli sprint.
- Gare su pista: quando partecipa a una gara su pista su media distanza, Hodgkinson indossa il modello Victory 2 chiodato per gare sulla distanza, dotate dell'innovativa tecnologia Nike Air. Le scarpe sono dotate di un'unità Air Zoom, schiuma ZoomX e piastra in fibra di carbonio per una sensazione potente ma stabile.
Collezione Keely Hodgkinson: abbigliamento da running in evidenza
Oltre alle opzioni di scarpe da running, la collezione Keely Hodgkinson propone una piccola selezione di capi coordinati per un look completo. Realizzati con materiali Nike innovativi, i completi AeroSwift e Pro Sculpt sono pensati per rispecchiare lo stile della celebre atleta e offrire la funzionalità di cui ogni runner ha bisogno.
Completo AeroSwift: sentiti come Hodgkinson quando indossi il top corto AeroSwift con tasca e gli shorts aderenti da 12,5 cm. Questi capi performance sono tutt'altro che modelli di base. Dotato di tecnologia Dri-FIT ADV, questo completo mantiene la pelle fresca e asciutta anche nelle giornate estive più calde. Le pratiche tasche sono pensate per riporre gli oggetti indispensabili per il giorno della gara, mentre il fit di ogni capo, sempre perfetto, offre il comfort necessario.
Completo Nike Pro Sculpt: per una maggiore copertura, la collezione offre anche il top a manica lunga Nike Pro Sculpt e gli shorts Pro Sculpt da 12,5 cm. La grafica tono su tono e lo Swoosh di grande impatto in raso sono tutt'altro che ordinari. Eleganti dettagli di design, tra cui il suo esclusivo logo Nike a forma di tornado, rendono omaggio all'atleta da cui il completo prende il nome.
Il design esclusivo della collezione Keely Hodgkinson
Il design raffinato della collezione è di grande impatto e fa chiaramente riferimento alle prestazioni e alla personalità dell'atleta Nike. Il design in nero della collezione è un richiamo alla sicurezza e al controllo incrollabili di Hodgkinson, mentre i dettagli color oro metallizzato che valorizzano ogni capo della collezione mettono in risalto il suo stile, il suo coraggio e i suoi successi. Tra gli altri dettagli, vi sono i charm "KH" staccabili sulle scarpe da running.
L'atleta Nike è stata fortemente coinvolta nello sviluppo e nel design della collezione, fornendo spunti utili ai ricercatori e ai designer Nike per considerare le esigenze sia dei runner amatoriali che di quelli professionisti.
"Avere la mia collezione Nike è un sogno che si avvera", afferma l'atleta Nike, nota per essere una delle runner più veloci negli 800 metri. "Spero che ogni ragazza che la vedrà capisca che vale la pena inseguire i grandi sogni, perché con il duro lavoro e la determinazione, tutto è possibile".
La collezione Keely Hodgkinson è stata lanciata in tutto il mondo su Nike.com e presso punti vendita selezionati il 16 luglio 2026.
Domande frequenti sulla collezione Keely Hodgkinson
Cos'è la collezione Keely Hodgkinson?
La collezione Keely Hodgkinson è la prima collezione esclusiva dell'atleta Nike, composta da quattro diverse scarpe da running e da una selezione di capi di abbigliamento coordinati.
Quali scarpe da running sono incluse nella collezione?
La collezione Keely Hodgkinson include i modelli Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 e Victory 2.
Che tipo di abbigliamento tecnico è incluso nella collezione Keely Hodgkinson?
La selezione di capi di abbigliamento della collezione Keely Hodgkinson è composta da due completi: il top corto AeroSwift con tasca e gli shorts aderenti da 12,5 cm e il top a manica lunga Nike Pro Sculpt con gli shorts da 12,5 cm.
Cos'è Nike Victory 2?
Nike Victory 2 è una scarpa chiodata per gare sulla distanza pensata per la velocità e ideale per ile mezzofondiste che mirano a battere i record. Inoltre, Victory 2 è propulsiva e stabile, due caratteristiche utili per la corsa sulla lunga distanza.
Dove posso acquistare la collezione Keely Hodgkinson?
Puoi acquistare la collezione Keely Hodgkinson su Nike.com e presso punti vendita selezionati in tutto il mondo.