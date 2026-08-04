Nike presenta la prima collezione esclusiva di Keely Hodgkinson di scarpe e abbigliamento da running

Il design raffinato della collezione è di grande impatto e fa chiaramente riferimento alle prestazioni e alla personalità dell'atleta Nike. Il design in nero della collezione è un richiamo alla sicurezza e al controllo incrollabili di Hodgkinson, mentre i dettagli color oro metallizzato che valorizzano ogni capo della collezione mettono in risalto il suo stile, il suo coraggio e i suoi successi. Tra gli altri dettagli, vi sono i charm "KH" staccabili sulle scarpe da running.

L'atleta Nike è stata fortemente coinvolta nello sviluppo e nel design della collezione, fornendo spunti utili ai ricercatori e ai designer Nike per considerare le esigenze sia dei runner amatoriali che di quelli professionisti.

"Avere la mia collezione Nike è un sogno che si avvera", afferma l'atleta Nike, nota per essere una delle runner più veloci negli 800 metri. "Spero che ogni ragazza che la vedrà capisca che vale la pena inseguire i grandi sogni, perché con il duro lavoro e la determinazione, tutto è possibile".

La collezione Keely Hodgkinson è stata lanciata in tutto il mondo su Nike.com e presso punti vendita selezionati il 16 luglio 2026.