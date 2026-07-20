Con le divise da calcio e lo sportswear coordinati, i bambini avranno un look fantastico e si sentiranno fresci, comodi e sicuri in campo.

Divise da partita Aero-FIT: dotate di Nike Aero-FIT, l'innovativa tecnologia di ventilazione del marchio, queste divise manterranno la pelle dei bambini fresca e asciutta mentre giocano tutto il giorno. Le maglie e gli shorts coordinati presentano dettagli di design tra cui grafiche con giaguari e rane freccia, motivi con mattoncini LEGO e decorazioni con stemmi iridescenti. L'influenza LEGO è ulteriormente evidente negli elementi ispirati alle minifigure LEGO e nei motivi realistici di mattoncini LEGO che sembrano fotografie.

Maglia Hollywood Keepers: con il suo motivo ispirato ai mattoncini LEGO, questa maglia esclusiva è il pezzo forte della collezione di abbigliamento.

Modelli sportswear e accessori: altri capi sportswear, con ulteriori dettagli in arrivo nelle prossime settimane, completano la collezione.