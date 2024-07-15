Nike SB presenta la sua prima scarpa in collaborazione con Leo Baker

Per aggiungere "elementi fashion", la scarpa presenta profili e linguetta a nastro sul tallone impreziositi da motivi con monogramma "Leo" in tinta unita. "Dato che le sovrapposizioni con la punta creano tre strati, per usurare la scarpa ci vuole molto tempo. E, sempre sulla punta, la tripla cucitura aumenta ulteriormente la resistenza", ha affermato Baker. Volevo una scarpa che durasse a lungo ma che fosse subito comoda per fare skate: la nuova suola preformata e vulcanizzata è l'ideale per questo. Rappresenta tutto ciò che avrei mai potuto desiderare in una scarpa. Ne sono davvero orgoglioso".

Nike SB React Leo è disponibile dal 15 settembre su nike.com e nei negozi di skate selezionati.