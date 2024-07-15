Nike SB presenta la sua prima scarpa in collaborazione con Leo Baker

Nike SB presenta la sua prima scarpa creata in collaborazione con Leo Baker
Novità sui prodotti
È nata Nike SB React Leo, la scarpa che unisce resistenza e funzionalità elevata.
Data di pubblicazione originale: 12 settembre 2023
Primo frutto della partnership tra Nike SB e lo skateboarder professionista Leo Baker, Nike SB React Leo è una scarpa gender neutral che unisce resistenza e tecnologia moderna.
"Volevo una scarpa funzionale, con dettagli raffinati ed elementi fashion, ma che fosse essenzialmente un'ottima scarpa da skate", ha affermato Baker.
Per realizzare questo obiettivo, Nike SB React Leo presenta una ricercata tomaia in pelle con uno strato in pelle scamosciata sovrapposto nelle zone più soggette a usura per offrire maggiore resistenza. Il design a taglio medio contribuisce a creare la sensazione di comfort che provi appena la indossi e che ti aiuta a perfezionare quel trick a cui lavori da un po'.
"Cucitura tripla rinforzata nella zona dell'ollie e sulla punta, struttura ibrida con suola preformata vulcanizzata e intersuola reattiva Nike React per ottenere aderenza, boardfeel e ammortizzazione reattiva dell'impatto", ha dichiarato Nike, annunciando il lancio della scarpa in un comunicato stampa.
Per aggiungere "elementi fashion", la scarpa presenta profili e linguetta a nastro sul tallone impreziositi da motivi con monogramma "Leo" in tinta unita. "Dato che le sovrapposizioni con la punta creano tre strati, per usurare la scarpa ci vuole molto tempo. E, sempre sulla punta, la tripla cucitura aumenta ulteriormente la resistenza", ha affermato Baker. Volevo una scarpa che durasse a lungo ma che fosse subito comoda per fare skate: la nuova suola preformata e vulcanizzata è l'ideale per questo. Rappresenta tutto ciò che avrei mai potuto desiderare in una scarpa. Ne sono davvero orgoglioso".
Nike SB React Leo è disponibile dal 15 settembre su nike.com e nei negozi di skate selezionati.