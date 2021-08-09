Incontra l'Indian Gymkhana Football Club di Londra

Fin dalla sua fondazione nel 1916, l'Indian Gymkhana Football Club ha dato forza allo sport amatoriale e ha fornito un saldo punto di riferimento agli asiatici di seconda generazione di Londra. È una squadra che ha forgiato amicizie e portato entusiasmo e competitività in ogni partita, ma dietro tutta questa energia c'è uno scopo: ribaltare gli stereotipi e spianare la strada a una nuova era del calcio.

Come capitano della prima squadra, JT afferma: "La nostra comunità non è mai stata vista come parte della cultura calcistica di questo paese. È uno stereotipo che dobbiamo combattere".