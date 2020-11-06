In che modo l'esercizio fisico influisce sul sistema immunitario

Qualunque cosa che faccia bene alla circolazione aiuterà a chiamare in azione le cellule del sistema immunitario, e "basta davvero poco", dice Nieman, che consiglia di camminare tutti i giorni o quasi a un passo poco più veloce di quello che avresti per un giro di shopping. Per quanto tempo? Nieman afferma che l'ideale sono dai 30 ai 75 minuti di cardio fatto con costanza. Fare frequentemente cardio non solo offre benefici immediati per la circolazione, ma aiuta anche a rafforzare il cuore per mantenere una buona circolazione anche a riposo.



La corsa offre benefici simili, quindi se hai voglia di aumentare il passo, fallo pure. Sappi però che correre molto più intensamente o più a lungo di come fai di solito potrebbe mettere a rischio il tuo sistema immunitario (ancora una volta per quel motivo collegato allo stress). Non a caso, uno studio del 1987 che ancora oggi è un punto di riferimento, e il più grande del suo genere, ha riscontrato che nella settimana successiva alla gara, i maratoneti avevano probabilità sei volte superiori di prendersi un raffreddore, un'influenza o un mal di gola rispetto ai non runner.



Se ti stai allenando per un evento sulla distanza, ricordati di seguire un programma di allenamento con un aumento graduale dei chilometri e della velocità nel corso del tempo (ad esempio 12 settimane per la mezza maratona e 20 per la maratona, a seconda del tuo livello di fitness). Le gare virtuali possono essere più sicure rispetto a quelle live perché c'è una minore esposizione ai germi, aggiunge Nieman. E anche l'alimentazione prima delle corse di allenamento e della gara può fare un'enorme differenza. Siccome il glucosio (uno zucchero presente nei carboidrati) è uno dei principali nutrienti del sistema immunitario, assumere la giusta quantità di carboidrati prima, durante e dopo un'attività di resistenza può aiutarti a mantenerti in salute, afferma. Anche se farai attività per meno di 75 minuti, assumere fonti naturali di zuccheri, come frutta e/o cereali integrali, prima e dopo l'esercizio non può che farti bene.