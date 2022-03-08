In buona compagnia: nemiche sul ring, amiche fuori

Han Beiying: a me ha insegnato il lavoro di squadra e la tolleranza. Anche se sul ring sei da sola a combattere, dietro di te ci sono una coach e delle partner di allenamento. È davvero uno sport di squadra. Intendo dire che, per quanto sia terrificante vedersi arrivare un pugno in faccia, grazie alla pratica e al lavoro di squadra puoi imparare a sferrare un pugno perfetto.



Gong Jin: mi ha insegnato a essere coraggiosa e mi ha reso indipendente. La boxe non è solo salire sul ring e combattere, ma essere in grado di restare in piedi da sola.



Zhong Zheng: nei primi combattimenti, ero nervosa e mi preoccupavo solo di vincere. Ma con il passare del tempo, ho imparato che [la boxe] significa soprattutto mostrare rispetto all'avversaria sfruttando tutte le abilità acquisite grazie all'allenamento e alle compagne di squadra, e cercare di dare il massimo.