Il migliore tappetino da allenamento Nike

Guida all'acquisto

Tra i tanti vantaggi, i tappetini da allenamento sono fondamentali per non scivolare e per alleviare la pressione sulle articolazioni.

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Il migliore tappetino da allenamento Nike da acquistare ora

Sapevi che Nike Mastery, il nostro miglior tappetino da yoga, è perfetto anche per altri tipi di allenamento? Aderenza e minore pressione sulle articolazioni, infatti, sono caratteristiche utili in ogni workout.

Per questo, il tappetino Nike Mastery risulta una scelta versatile e indispensabile.

Maggiore ammortizzazione

Il tappetino Nike Mastery presenta uno strato ammortizzante di 5 millimetri e, pesando poco più di 1,5 kg, può essere trasportato senza appesantire troppo il borsone. Inoltre, con una lunghezza di poco superiore ai 2 metri, è più lungo di un normale tappetino da yoga.

Trazione extra

Il tappetino Mastery è realizzato in gomma naturale ed elastomero termoplastico (TPE), materiali che lo rendono sufficientemente resistente per sopportare i movimenti più intensi. La superficie antiscivolo integrata impedisce a piedi e mani di scivolare durante l'allenamento.

Inoltre, è realizzato con una tecnologia che lo mantiene fresco al tatto, per offrirti comfort durante i piegamenti, gli affondi all'indietro o il ponte per i glutei.

Scopri il tappetino Nike Mastery qui

Testo a cura di Greg Presto

Domande frequenti

Quanto dovrebbe essere spesso il mio tappetino da allenamento?

Lo spessore dei tappetini da allenamento varia da 2 a 3 millimetri per i più sottili, e da 6 millimetri o più per i più spessi. Per la maggior parte degli allenamenti, un tappetino di medio spessore offre la giusta combinazione di ammortizzazione e superficie antiscivolo per aiutare le articolazioni ad assorbire gli impatti e mantenere i piedi stabili. Uno spessore ottimale è compreso tra i 4 e i 5 millimetri.

Come posso prendermi cura del mio tappetino da allenamento per farlo durare a lungo?

Dopo ogni workout, pulisci il tappetino con un panno pulito e, se possibile, lascialo asciugare prima di ripiegarlo. Queste operazioni impediranno la formazione di umidità e cattivi odori. Di tanto in tanto, inoltre, puliscilo con un sapone delicato diluito in acqua e mescolato in un flacone spray.

Qual è il modo migliore per pulire un tappetino da allenamento?

Diluisci alcune gocce di sapone delicato per piatti in acqua, versa questa soluzione in un flacone spray e spruzzala sul tappetino. Strofina con un panno pulito e lascia asciugare completamente il tappetino prima di ripiegarlo.

Data di pubblicazione originale: 24 ottobre 2022

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