Il migliore tappetino da allenamento Nike
Guida all'acquisto
Tra i tanti vantaggi, i tappetini da allenamento sono fondamentali per non scivolare e per alleviare la pressione sulle articolazioni.
Sapevi che Nike Mastery, il nostro miglior tappetino da yoga, è perfetto anche per altri tipi di allenamento? Aderenza e minore pressione sulle articolazioni, infatti, sono caratteristiche utili in ogni workout.
Per questo, il tappetino Nike Mastery risulta una scelta versatile e indispensabile.
Maggiore ammortizzazione
Il tappetino Nike Mastery presenta uno strato ammortizzante di 5 millimetri e, pesando poco più di 1,5 kg, può essere trasportato senza appesantire troppo il borsone. Inoltre, con una lunghezza di poco superiore ai 2 metri, è più lungo di un normale tappetino da yoga.
Trazione extra
Il tappetino Mastery è realizzato in gomma naturale ed elastomero termoplastico (TPE), materiali che lo rendono sufficientemente resistente per sopportare i movimenti più intensi. La superficie antiscivolo integrata impedisce a piedi e mani di scivolare durante l'allenamento.
Inoltre, è realizzato con una tecnologia che lo mantiene fresco al tatto, per offrirti comfort durante i piegamenti, gli affondi all'indietro o il ponte per i glutei.
Testo a cura di Greg Presto
Domande frequenti
Quanto dovrebbe essere spesso il mio tappetino da allenamento?
Lo spessore dei tappetini da allenamento varia da 2 a 3 millimetri per i più sottili, e da 6 millimetri o più per i più spessi. Per la maggior parte degli allenamenti, un tappetino di medio spessore offre la giusta combinazione di ammortizzazione e superficie antiscivolo per aiutare le articolazioni ad assorbire gli impatti e mantenere i piedi stabili. Uno spessore ottimale è compreso tra i 4 e i 5 millimetri.
Come posso prendermi cura del mio tappetino da allenamento per farlo durare a lungo?
Dopo ogni workout, pulisci il tappetino con un panno pulito e, se possibile, lascialo asciugare prima di ripiegarlo. Queste operazioni impediranno la formazione di umidità e cattivi odori. Di tanto in tanto, inoltre, puliscilo con un sapone delicato diluito in acqua e mescolato in un flacone spray.
Qual è il modo migliore per pulire un tappetino da allenamento?
Diluisci alcune gocce di sapone delicato per piatti in acqua, versa questa soluzione in un flacone spray e spruzzala sul tappetino. Strofina con un panno pulito e lascia asciugare completamente il tappetino prima di ripiegarlo.