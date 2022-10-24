Lo spessore dei tappetini da allenamento varia da 2 a 3 millimetri per i più sottili, e da 6 millimetri o più per i più spessi. Per la maggior parte degli allenamenti, un tappetino di medio spessore offre la giusta combinazione di ammortizzazione e superficie antiscivolo per aiutare le articolazioni ad assorbire gli impatti e mantenere i piedi stabili. Uno spessore ottimale è compreso tra i 4 e i 5 millimetri.