Il look di Nike FC: Nicole

"Ispirato al calcio, con un tocco di carattere": così Nicole ci ha riassunto il suo stile personale per e-mail e abbiamo subito deciso di incontrarla.



Cresciuta giocando a calcio a Hong Kong, Nicole ha poi riscoperto la passione per questo gioco attraverso la zine culture, dopo il trasferimento a Londra. Ora lo sport ispira ogni aspetto della sua vita: dalla sua arte ai suoi vestiti, fino alla squadra locale e alla community inclusiva che ha cofondato.