Il look di Nike FC: Nicole
Cultura
La creatività di Nicole permea ogni aspetto della sua vita: dalla squadra di calcio locale da lei fondata alla sua arte grintosa e irriverente, fino al suo stile personale.
"Stile a tutto tondo" è una serie dedicata ai giovani creativi che esplorano il tema dell'identità e dello stile personale.
"Ispirato al calcio, con un tocco di carattere": così Nicole ci ha riassunto il suo stile personale per e-mail e abbiamo subito deciso di incontrarla.
Cresciuta giocando a calcio a Hong Kong, Nicole ha poi riscoperto la passione per questo gioco attraverso la zine culture, dopo il trasferimento a Londra. Ora lo sport ispira ogni aspetto della sua vita: dalla sua arte ai suoi vestiti, fino alla squadra locale e alla community inclusiva che ha cofondato.
"Qualcuno mi ha detto che mi vesto come fossi sempre pronta a scendere in campo", afferma Nicole. "C'è sempre un tocco sportivo involontario nei miei outfit". Questa artista del ricamo ama poi completare i suoi look con colori vivaci e texture originali.
Abbiamo incontrato Nicole nei pressi del suo appartamento di East London, in un negozio di filati che frequenta, per creare con lei degli outfit con gli articoli delle nostre nuove collezioni delle nazionali. Scorri verso il basso per vedere come questa artista abbina spontaneamente i capi da calcio ai pezzi più amati del suo guardaroba.
Usa la creatività
"Per me [l'arte del ricamo] è grinta, irriverenza, originalità e tutto questo si riflette nel mio modo di vestire. La maglia viola della nazionale olandese è quella che mi è piaciuta di più, abbinata ai miei pantaloni arancioni. È così che indosserei una maglia e il colore mi rappresenta tantissimo."
"Inizia in piccolo. Inizia dai tuoi amici e poi vai avanti. Se quella che stai aprendo è una strada importante, le persone ti seguiranno."
Nicole
Creativa, artista del ricamo, cofondatrice del Baesianz FC
Amplia le prospettive
"Di solito Hong Kong non viene coinvolta [nei tornei globali], perciò non ho un legame particolare con nessuna squadra. Indosso le maglie in base all'outfit che voglio creare, per realizzare un certo schema di colori o esprimere il modo in cui mi sento."
Mescola moda e stile pratico
"Mi piace abbinare la salopette alla gonna per via del mix di texture. Questo look è davvero divertente e riflette la gioia che provo ogni volta che sono con il Baesianz FC."
Fotografia: Elliot James Kennedy
Styling: Coco Mell
Intervista: Grace Gordon