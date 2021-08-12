Punti di incontro: il futuro della break dance

Anche se questo stile di danza è presente a Dakar da molti decenni, i gruppi organizzati di ballerini di break dance sono arrivati sulle spiagge cittadine solo di recente. E siccome la gente del posto spesso viene qui ad allenarsi, i ballerini si sono sentiti subito a casa. "Yoff Beach è un posto davvero accessibile", dice Furbain Poaty, frequentatore assiduo della spiaggia. "Ci sono atleti che vengono da tutta Dakar [ad allenarsi qui] perché la spiaggia è molto ampia".



Furbain sostiene anche che Yoff è l'ideale per gli atleti, in quanto non è una spiaggia rocciosa e l'ampia distesa di morbida sabbia aiuta ad attutire le cadute.