Sette idee regalo Nike per la Festa del papà

Per i papà sempre al passo con la tecnologia, che desiderano monitorare la propria attività fisica ed essere sempre connessi, c'è l'ultima versione di Apple Watch Nike. E lo potrà indossare anche in acqua, perché alcune versioni resistono fino a 50 m di profondità. Sorprendilo con un orologio che possa anche aiutarlo a ricordarsi dell'importanza di avere un cuore sano, con funzioni che rilevano il battito irregolare e la frequenza cardiaca alta o bassa. Questo orologio è dotato di bussola e altimetro per tracciare le escursioni o le trail run. Inoltre, l'edizione Nike è perfetta per ascoltare le corse (o le camminate) guidate con audio di atleti e coach Nike dell'app Nike Run Club.