Idee per outfit da escursionismo per ogni stagione

Il giusto paio di scarpe ti permetterà di superare la fatica, chilometro dopo chilometro, anziché mollare prima di raggiungere la vetta. Opta per un paio di scarpe da trail running dalla struttura resistente da indossare senza problemi per tutto il giorno. Assicurati inoltre che siano impermeabili. Alcune scarpe da trail running sono dotate di fodera in Gore-Tex che non fa penetrare l'umidità. Se c'è il rischio di acquazzoni, potresti aver bisogno anche di un paio di scarpe da trekking con ghette per evitare che l'acqua entri dal collare. E se fai trekking a basse temperature, valuta la possibilità di acquistare un paio di scarpe da running invernali o scarponcini da trekking.

Ma soprattutto, punta a una perfetta calzata iniziale: non pensare che tanto, prima o poi, si ammorbidiranno. Per facilitare le cose, Nike offre una politica dei resi prolungata di 60 giorni, in modo che tu possa fare una passeggiata con le tue nuove scarpe e restituirle facilmente se non fanno per te.