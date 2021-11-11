Cosa indossare per le lezioni di yoga: cinque idee outfit Nike

Cosa indossare per le lezioni di yoga
Consigli di stile
Preparati con questi outfit pensati per le prestazioni e adatti per qualsiasi tipo di yoga: dai flow ad alta intensità per il rafforzamento ai rilassanti saluti al sole.
Non fa differenza se ti dedichi a una pratica dinamica di rafforzamento, cerchi la serenità nel ritmo lento dei saluti al sole o preferisci un'impegnativa sessione di hot yoga: Nike offre outfit per qualunque tipo di flow.
Trovare un abbigliamento da yoga in cui sentirti a tuo agio può aiutarti a mantenere la concentrazione sui movimenti. La scelta dei capi da indossare per una lezione dipende molto dal tipo di yoga che pratichi.
Cosa indossare per lo yoga: considerazioni sull'outifit da tenere a mente
Se hai un'impegnativa lezione di flow per il rafforzamento, con una serie di posizioni complesse da eseguire, è indispensabile un abbigliamento sportivo con tecnologia traspirante. I leggings da yoga Nike offrono flessibilità e supporto. Abbinali a un bra traspirante a sostegno elevato per passare agevolmente da una posizione all'altra senza farti distrarre dall'outfit che indossi.
Per una breve pratica di yoga rilassante, il comfort è fondamentale. Per muoverti con scioltezza e sentirti sempre a tuo agio, l'ideale sono un paio di pantaloni jogger e una comoda felpa. Con top e pantaloni dalla vestibilità ampia, rilassarti e fare stretching diventa più facile, e la sessione più piacevole.
In un ambiente riscaldato, indossare un bra e un paio di shorts da ciclista con tecnologia traspirante ti permette di non perdere la freschezza mentre ti alleni. Essenziali ma efficaci, questi capi ti aiutano a mantenere la concentrazione sulla pratica, senza pensare all'outfit.
Se fai yoga all'aperto, dovresti pensare ad articoli che proteggono dal sole, come una maglia a manica lunga e occhiali da sole. E per sentirti a tuo agio quando ti alleni di sera, con temperature più fresche, non dimenticare di portare una felpa leggera in fleece.
Invece di preoccuparti di cosa indossare, preparati al meglio per qualunque lezione di yoga scegliendo tra i cinque outfit presentati di seguito, adatti a tutti questi scenari e ad altri ancora.
Outfit dal design accattivante (e funzionale) per cinque tipi di lezioni di yoga
1. Flow per il rafforzamento
Il giusto outfit da yoga può aiutarti a migliorare le prestazioni in un flow dinamico per il rafforzamento. Scegli leggings leggeri, traspiranti e leggermente contenitivi, che bilanciano perfettamente flessibilità e sostegno. Indossare un bra Longline significa invece massimo comfort e distrazioni ridotte al minimo durante i movimenti ad alta intensità. Prima e dopo l'allenamento, indossa una felpa pullover con cappuccio, un capo ideale per non aver freddo mentre vai o torni dalla lezione.
E sempre per aumentare il comfort, completa il look con un paio di scarpe sportive coordinate, facili da sfilare. Un paio di sneaker a tinta unita è l'abbinamento perfetto. Come tocco finale, aggiungi un'ampia fascia con nodo per tenere a posto i capelli e proteggere gli occhi dal sudore.
2. Sessione di yoga rilassante
Per un flow rilassante, che richiede in genere movimenti più lenti mirati allo stretching, la scelta migliore sono i capi con ampie silhouette. I pantaloni jogger affusolati sono adatti perché sono leggeri e non limitano i movimenti quanto i leggings con design contenitivo. Sopra, scegli una felpa con cappuccio coordinata da indossare durante il riscaldamento. E quando vorrai togliere uno strato, una canotta traspirante ti farà sentire a tuo agio senza appesantirti. Raccogli in alto i capelli con un elastico di stoffa: è un modo pratico per mantenere la concentrazione sulla pratica. Un blocco da yoga liscio e resistente può darti supporto e stabilità mentre coordini gli allungamenti più intensi con il respiro.
3. Flow in ambiente riscaldato
Cosa è meglio indossare per una lezione di hot yoga? Per molte persone, la risposta è: "il minimo indispensabile". Per fare yoga in un ambiente riscaldato, serve un outfit fresco e traspirante. Gli shorts da ciclista sono un ottimo capo per le sessioni al caldo, perché stanno sempre a posto e offrono anche la praticità delle tasche. Un bra coordinato, in tessuto traspirante, fornisce sostegno e comfort quando fai pratica con temperature alte.
Porta una borraccia in acciaio inossidabile per mantenere l'idratazione durante le sessioni intense. Aggiungi uno o due elastici sottili per capelli, che grazie all'aderenza del silicone, ti permettono di tenerli sempre indietro raccolti. Dopo le tue sequenze impegnative, infila un paio di ciabatte ammortizzate per rinfrescare i piedi nel tragitto verso casa. Puoi indossarle anche sotto la doccia, se prevedi di farla in palestra.
4. Yoga all'aperto
Un outfit pensato per le prestazioni può migliorare la tua pratica di yoga all'aperto, sia in spiaggia che al parco. Se ti trovi in una zona soleggiata, scegli un bra con spalline incrociate per avere ampia libertà di movimento. Per maggiore protezione, usa il bra come capo base e aggiungi un leggero top UV a manica lunga.
Indossa occhiali da sole, possibilmente con lenti colorate anti-UV, e con design avvolgente in modo che non si spostino e ti proteggano gli occhi quando passi dalle posizioni in piedi a quelle del cane a testa in giù. Indispensabili per la pratica all'aperto sono anche i leggings contenitivi, con tasche dove riporre gli oggetti essenziali così non dovrai portarti dietro una borsa tote. Metti in spalla una borsa sottile per il tappetino da yoga in modo da non doverlo reggere con il braccio (e da non avere i crampi prima di iniziare con le posizioni del cane a testa in giù e del corvo).
5. Saluti al sole al tramonto
Goditi la fresca atmosfera di una sessione al tramonto indossando una felpa in fleece con effetto marmorizzato (appena il sole tramonta, le temperature sono destinate a scendere). Un paio di leggings con gamba svasata in un nero versatile e un bra Longline a tinta unita ti aiuteranno a eseguire il flow senza difficoltà. Porta un morbido tappetino (con tracolla regolabile, così sarà facile da trasportare) e un paio di scarpe facili da infilare e sfilare prima e dopo la lezione.
Testo di Laura Lajiness Kaupke