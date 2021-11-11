Outfit per il running da donna per qualsiasi condizione meteo

Abbigliamento da donna per il running con qualsiasi condizione atmosferica
Consigli di stile
Non sai cosa indossare per la tua prossima corsa? Prendi spunto da questi suggerimenti sull'abbigliamento da donna per il running in base alle condizioni atmosferiche.
Qualunque sia il tuo livello di running, ciò che indossi quando corri è importante. Se cerchi il comfort senza rinunciare allo stile, non è necessario scendere a compromessi. Ecco alcuni dei nostri outfit Nike Running preferiti da donna, selezionati in base alle condizioni atmosferiche che potresti incontrare durante l'allenamento.
Che cosa indossare per correre quando fa freddo
Correre al freddo può essere sgradevole. Ma con la giusta preparazione, niente potrà fermarti, nemmeno il maltempo. Ecco un esempio di outfit da running per le basse temperature.
- Strato base a manica lunga: gli strati base sono progettati per essere una seconda pelle e mantenere il calore corporeo.
- T-shirt o canotta: abbina uno strato base a manica lunga con una t-shirt o canotta come strato superiore. In questo modo favorirai l'isolamento termico, pur consentendo alla pelle di respirare.
- Tights o leggings: indossare tights o leggings da training aderenti aiuta a mantenere al caldo le gambe.
- Pantaloni o shorts: se le temperature sono particolarmente basse, potrebbe essere necessario indossare due strati nella parte inferiore. Indossa pantaloni ampi o shorts sui tights per uno strato di calore aggiuntivo.
- Giacca o felpa con cappuccio: indossare come strato intermedio una maglia o una felpa con cappuccio con zip di peso medio aiuta a mantenere il calore del corpo. Se le condizioni atmosferiche lo richiedono, puoi anche indossare una giacca come strato esterno.
Che cosa indossare per correre quando fa caldo
Quando fa caldo, il tuo outfit da running deve essere in grado di offrirti la massima freschezza. Niente più strati: è il momento di lasciare che la pelle respiri!
- Shorts o leggings: a seconda delle tue preferenze, scegli shorts o leggings per correre. Se preferisci i leggings, scegli un tessuto traspirante come Nike Dri-FIT. Questo tessuto in poliestere allontana il sudore dalla pelle per facilitarne l'evaporazione, mantenendo la pelle fresca.
- Bra: nelle giornate più calde, o se corri una long run, può bastare anche un reggiseno sportivo come unico strato. I reggiseni sportivi Nike Dri-FIT Swoosh sono realizzati in fibre traspiranti ad asciugatura rapida per maggiore freschezza e comfort. Inoltre, sono dotati di una tasca con apertura dall'alto per portare con te i tuoi oggetti indispensabili, come le chiavi o il telefono.
- Canotta: lascia respirare le braccia con una canotta senza maniche Nike. Sono disponibili modelli corti o lunghi, tutti perfettamente abbinabili a un reggiseno sportivo per una maggiore copertura.
Che cosa indossare per correre sotto la pioggia
Per correre sotto la pioggia hai bisogno di capi che mantengano la pelle asciutta e di scarpe che offrano trazione.
- Giacca impermeabile: il capo di abbigliamento più importante è la giacca impermeabile. Molte giacche da running Nike sono dotate di tessuto idrorepellente e di un cappuccio per mantenere la pelle asciutta a lungo.
- Scarpe da running: a seconda del tipo di terreno, ti serviranno scarpe da running che offrano una trazione sufficiente per evitare di scivolare sulle superfici bagnate.
- Running su strada: scegli la schiuma Nike React e la tecnologia Zoom Air. In questo modo, potrai mantenere un'andatura fluida. Inoltre, scegli una suola Storm-Tread, dotata di alette multiple e di una scanalatura per l'acqua per migliorare l'aderenza sull'asfalto.
- Trail running: scegli scarpe con tecnologia GORE-TEX. Le alette sulla suola, con design ispirato agli pneumatici, contribuiscono a offrire stabilità sui terreni sdrucciolevoli. Inoltre, la tomaia in GORE-TEX funge da barriera leggera contro pioggia e vento.
- Sistema a strati: indossare più strati sottili come un reggiseno da allenamento, una t-shirt e una giacca antipioggia, è sufficiente per proteggerti dalle intemperie senza creare eccessivo ingombro o sudorazione. Inoltre, puoi sempre modificare il numero di strati durante la corsa.
Che cosa indossare per le corse ad alta intensità
Le Long run non ti appassionano? Forse le ripetute ad alta intensità o gli scatti fanno più al caso tuo. Per questi allenamenti, però, è necessario un outfit specifico.
- Bra per attività ad alto impatto: i reggiseni sportivi Nike a sostegno elevato ti offrono il massimo livello di supporto con compressione e un minimo movimento del seno. Le coppe preformate seguono le linee del corpo e, grazie alla vestibilità regolabile sulla schiena, il reggiseno offre una sensazione di comfort e contenimento senza ostacolare la corretta respirazione.
- Tights: grazie all'ampio assortimento di modelli disponibili, puoi trovare facilmente un paio di tights da running Nike che fanno al caso tuo. Questi tights sono ideali per gli esercizi ad alta intensità perché sono come una seconda pelle. Seguono i movimenti del corpo rimanendo sempre in posizione.
- Scarpe da running: per la corsa ad alta intensità, sono necessarie scarpe da running in grado di ammortizzare gli impatti. Scegli scarpe da running Nike React o Flyknit. Queste scarpe leggere sono dotate di una schiuma resistente che favorisce un'andatura fluida. Poiché viene impiegata una minore quantità di materiale tra la suola interna e l'intersuola, il piede è più vicino alla schiuma, e questo consente una reattività maggiore. Inoltre, la schiuma è abbastanza spessa da offrire una calzata morbida per corse ad alto impatto e Long run.