I vantaggi del succo di cocomero, secondo dietologhe certificate
Alimentazione
Allenamento intenso? Prova questa bevanda rinfrescante.
Cosa c'è di meglio che addentare una bella fetta di cocomero? Il frutto è eccezionale già di per sé. Ma hai mai preso in considerazione l'idea di berne il succo? Oltre a essere rinfrescante, questa bevanda è ricca di nutrienti che possono migliorare il recupero e le prestazioni atletiche.
Qui sotto, alcune dietologhe certificate descrivono quattro vantaggi del succo di cocomero sostenuti dalla ricerca.
Vantaggi del succo di cocomero, secondo dietologhe certificate
1. Aumenta di molto i livelli di idratazione
Emma Drackford, dietologa certificata presso lo Sport and Exercise Nutrition Register, afferma: "Il cocomero è uno degli alimenti migliori per l'idratazione". Questo accade poiché il frutto è composto al 92% di acqua.
Mariana Dineen, dietologa certificata, sostiene: "Bere acqua a sufficienza aiuta a regolare la temperatura del corpo, sostiene il funzionamento degli organi, favorisce una sana digestione, rimuove i prodotti di scarto dal corpo e facilita il trasporto dei nutrienti nelle cellule". Il succo di cocomero può farti raggiungere il fabbisogno idrico giornaliero. Ricorda, però, che bere acqua deve comunque far parte della tua routine quotidiana. Secondo gli esperti, il fabbisogno idrico giornaliero per le attività quotidiane (senza considerare l'allenamento, quindi) si aggira intorno ai 2,7 litri per le donne e 3,7 litri per gli uomini.
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2. Apporta una dose salutare di elettroliti
Secondo Dineen, il cocomero contiene due elettroliti molto importanti, il magnesio e il potassio, che migliorano le prestazioni sportive e mantengono un adeguato livello di idratazione. Gli elettroliti sono dei minerali essenziali, che aiutano a garantire l'assunzione dei nutrienti e la rimozione degli scarti dalle cellule. Contribuiscono anche a mantenere stabile il livello di acqua nel corpo.
Ciononostante, il succo di cocomero non fornisce tutti gli elettroliti di cui hai bisogno. In questo frutto, infatti, è assente uno degli elettroliti più importanti: il sodio. Drackford sostiene: "Essendo povero di sodio, non offre adeguati livelli di idratazione per lo sport. Non te lo dimenticare".
3. Può aiutare a proteggere la salute cardiaca
Il cocomero contiene anche un antiossidante chiamato licopene, responsabile del colore rossastro della polpa.
Dineen afferma: "Gli antiossidanti sono molecole amiche della salute, che interagiscono in modo sicuro con i radicali liberi, neutralizzandoli e inibendone la capacità di causare danno alle cellule". La dietologa spiega che il licopene è biodisponibile nel cocomero fresco e aggiunge: "Alcuni dati da studi epidemiologici suggeriscono che il licopene può migliorare i lipidi nel sangue e la pressione sanguigna". Il concetto di "biodisponibilità" si lega a quello di assorbimento di una sostanza da parte del corpo: in questo caso, il licopene può essere assorbito dal corpo quando mangi il cocomero.
Alcune componenti del cocomero possono anche aiutare ad abbassare la pressione del sangue. La citrullina che si trova nel cocomero viene trasformata nel corpo in un aminoacido chiamato arginina, che contribuisce alla sintesi del monossido di azoto che, a sua volta, come afferma Dineen: "Agisce come vasodilatatore e aiuta a diminuire la pressione sanguigna". Dineen afferma che la citrullina è contenuta in tutto il cocomero, con concentrazione maggiore nell'albedo (la parte bianca della buccia). Fortunatamente, la maggior parte dei succhi di cocomero in commercio è prodotta spremendo a freddo sia la polpa che questa parte della buccia.
4. Può agevolare il recupero muscolare
Ancora una volta, il segreto è la citrullina.
Drackford spiega: "Dato che questo aminoacido migliora la circolazione del sangue verso i muscoli, sentirai meno dolore dopo l'allenamento. Inoltre, può contribuire ad aumentare la concentrazione di monossido di azoto nei muscoli, facendoti percepire meno fatica durante gli esercizi".
Preparazione del succo di cocomero
Spremere un cocomero fresco per ricavarne il succo è più semplice di quel che pensi. Non avrai bisogno né di un estrattore, né di altri elettrodomestici costosi.
Dineen afferma: "Con un cucchiaio, rimuovi la polpa da un cocomero di piccole dimensioni, frullala per 30 secondi circa e il succo è pronto". Se non ti piacciono i grumi nel succo, la dietologa consiglia di filtrare il cocomero frullato in un colino a maglia fine. Se, invece, sei alla ricerca di un'alternativa più pratica, puoi anche acquistare dei succhi freschi di cocomero che includano sia la polpa che la parte bianca della buccia.
Dineen spiega: "Quando vai al supermercato, cerca un prodotto che contenga almeno l'80% di succo senza zuccheri aggiunti".
"E tieni d'occhio gli zuccheri aggiunti", avverte Amanda Sauceda, M.S. e dietologa e nutrizionista certificata. Secondo la American Heart Association, donne e uomini non dovrebbero assumere, rispettivamente, più di 25 e 36 grammi di zucchero al giorno. Per evitare di assumere zuccheri aggiunti, dovresti preferire i succhi freschi a quelli confezionati che si conservano a lungo.
In quali casi dovresti limitare l'assunzione di succo di cocomero?
Dineen fa notare che il cocomero è considerato un frutto ad alto contenuto di FODMAP. L'acronimo FODMAP sta per oligosaccaridi, disaccaridi, monosaccaridi e polioli fermentabili. Si tratta di un gruppo di zuccheri che l'organismo fa fatica a digerire e ad assorbire. Chi soffre di sindrome dell'intestino irritabile, per esempio, potrebbe seguire una dieta a basso contenuto di FODMAP per identificare quali alimenti peggiorano i sintomi.
Dineed afferma: "Se ti trovi nella fase di eliminazione di questo regime alimentare, dovresti evitare il cocomero".
Tuttavia, non tutti sono sensibili a questi alimenti: se grazie alla dieta FODMAP ti rendi conto di tollerare bene il cocomero, puoi reintrodurlo. Ovviamente, quando segui una dieta a eliminazione, devi affidarti sempre al parere di una persona specializzata in dietologia.
Inoltre, Dineen spiega che, se soffri di intolleranza alimentare al fruttosio (nota anche come malassorbimento del fruttosio) o di intolleranza ereditaria al fruttosio, purtroppo il cocomero non diventerà mai tuo amico. Anche chi soffre di iperkaliemia (o iperpotassiemia) deve prestare attenzione all'assunzione eccessiva di succo di cocomero.
Drackford spiega: "L'iperkaliemia è definita come un'eccessiva concentrazione di potassio nel sangue". Dato che il cocomero è una buona fonte di potassio, secondo la dietologia, chi soffre di questa condizione dovrebbe evitarlo del tutto.
Testo di Jessie Quinn