I migliori shorts da training Nike da uomo da acquistare ora

Scopri i migliori shorts da training Nike da uomo
Guida all'acquisto
Questi shorts da training da uomo sono progettati per diversi tipi di allenamento e attività.
Un paio di shorts da palestra con il tessuto, le caratteristiche e la vestibilità giusti può aiutarti a migliorare il livello del tuo prossimo allenamento. I migliori shorts da training da uomo non sono solo belli da sfoggiare in palestra, ma contribuiscono anche a ridurre le irritazioni, ad allontanare il sudore e a far circolare l'aria per mantenere la pelle fresca e asciutta.
Dai un'occhiata a questa selezione dei migliori shorts da training Nike da uomo pensati per un'ampia gamma di attività e allenamenti. Dagli shorts da palestra più lunghi e foderati ai modelli più minimalisti, in questa guida agli acquisti troverai gli shorts da allenamento più adatti a te.
(Articolo correlato: Nove idee regalo Nike per tuo fratello)
I migliori shorts da training Nike da uomo
1. Shorts da training Nike Pro da uomo
La linea di abbigliamento Nike Pro, compresi gli shorts, è caratterizzata da articoli per il training di livello professionale ideati per gli allenamenti più impegnativi. Quando cerchi un paio di shorts da training, opta per una fascia in vita di alta qualità, che resti ferma al suo posto anche durante i movimenti più intensi.
Gli shorts Nike Pro vantano elementi di design ad alte prestazioni, come fasce in vita regolabili e durevoli per una vestibilità personalizzata, materiali leggeri ed elasticizzati nonché spacchetti sul bordo che rendono gli shorts estremamente flessibili, per una gamma di movimento completa.
La maggior parte degli shorts Nike Pro è inoltre realizzata con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per assicurare comfort e pelle asciutta mentre corri, cammini, salti e ti muovi nei diversi workout. Puoi abbinare gli shorts da training Nike Pro non foderati a un paio di shorts a compressione Nike Pro Dri-FIT da indossare come base per ridurre le irritazioni e ottenere maggiore supporto.
(Articolo correlato: Il miglior underwear Nike da uomo)
2. Shorts da running da uomo
Dai mezzi tights agli shorts con spacchetti, fino ai modelli di media lunghezza con slip foderati, gli shorts da running Nike da uomo sono disponibili in una vasta gamma di opzioni. Per il minimo tessuto possibile, scegli un paio di shorts da running leggeri con interno gamba da 5 cm. Questi shorts possono essere la scelta ideale in gara o per allenamenti ad alta intensità che richiedono traspirabilità e velocità.
Se desideri una copertura più estesa, gli shorts da running Nike da uomo sono disponibili anche nelle versioni con interno gamba da 10, 12,5 e 17,5 cm circa, senza fodera o con slip integrati. I runner che preferiscono maggiore sostegno sotto gli shorts, ma desiderano mantenere un guardaroba da corsa essenziale, potranno scegliere un paio di shorts da training versatili due in uno con uno strato base interno aderente. Inoltre, i tights integrati contengono una tasca nascosta per riporre il telefono.
Se ti senti più a tuo agio con i pantaloni aderenti, prova a correre indossando i mezzi tights Nike. I tights Nike Dri-FIT ADV AeroSwift, ad esempio, vantano proprietà traspiranti, tessuto elasticizzato, tasche multiple e fascia in vita regolabile e fresca. Sono eleganti e leggeri, ideali per il giorno della gara.
(Articolo correlato: I migliori shorts da running Nike da uomo)
3. Shorts da basket da uomo
Gli shorts da basket devono essere ampi e flessibili, per garantire la massima mobilità senza appesantirti. Nike offre un'ampia gamma di lunghezze e bordi per aiutarti a trovare il giusto livello di copertura. Cerca fasce in vita elastiche e regolabili per una vestibilità personalizzabile.
Per vestirti come i professionisti, dai un'occhiata agli shorts da basket Nike ispirati ai nostri atleti migliori, come Giannis Antetokounmpo.
4. Shorts da yoga da uomo
Per la tua pratica yoga, è importante indossare abbigliamento elasticizzato. Alcuni appassionati di yoga preferiscono shorts con materiale morbido e avvolgente che offre una compressione leggera e una vestibilità aderente, mentre altri potrebbero desiderare qualcosa di più ampio e morbido.
Con gli shorts da yoga Nike da uomo puoi ottenere il meglio delle due opzioni. Alcuni modelli vantano uno strato interno liscio in tessuto Nike Infinalon, che assicura una compressione delicata, e uno strato esterno ampio che allontana il sudore.
5. Shorts da calcio da uomo
Gli shorts da calcio tendono a essere più corti e più aderenti di quelli pensati per altri sport come il basket. Tuttavia, gli shorts progettati per il campo da calcio assicurano la giusta traspirabilità e libertà di movimento. Gli shorts da calcio delle collezioni Nike Stadium e Nike Strike sono realizzati con tecnologia Nike Dri-FIT e progettati sulla base dei modelli indossati in campo dalle squadre e dagli atleti professionisti Nike.
Se desideri shorts da training da uomo che vadano bene sia in campo che al pub, scegli un paio di shorts in fleece Nike Club comodi e versatili, con vestibilità morbida e pratiche tasche. Alcuni modelli vantano il logo della nazionale, in omaggio alla tua squadra del cuore.
6. Shorts da golf da uomo
Ti stai preparando per una giornata sul green? Se secondo le previsioni il meteo sarà quello giusto, indossa un paio di shorts da golf Nike.
Informarsi del dress code in vigore presso il campo da golf in cui si ha intenzione di giocare è sempre una buona idea. Gli shorts da golf Nike da uomo sono pensati per rispettare le norme di comportamento previste sui campi da golf e assicurare un look raffinato, insieme ai vantaggi offerti dalle loro elevate prestazioni.
Ad esempio, gli shorts Nike Dri-FIT UV Chino sono realizzati in tessuto Nike Dri-FIT traspirante e sono caratterizzati da una striscia aderente all'interno della fascia in vita per tenere la camicia a posto; inoltre, offrono protezione solare UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Due tasche per le mani, due tasche posteriori e un taschino offrono ampio spazio per riporre i tuoi oggetti.
Per completare il look, puoi abbinare gli shorts da golf Nike a una cintura da golf Nike.
7. Shorts da tennis da uomo
Tra le caratteristiche più importanti di un paio di shorts da tennis ci sono le tasche. Gli shorts da tennis NikeCourt sono progettati per tenere in tasca le palline da tennis e potervi accedere facilmente durante il gioco. Con un interno gamba variabile dai 17,5 a 28 cm circa, puoi trovare la vestibilità più adatta alle tue esigenze. Indipendentemente dalla lunghezza, in ogni modello sono presenti pratiche tasche e materiali traspiranti.
Se preferisci uno stile super-elegante ed elasticizzato, puoi scegliere gli shorts NikeCourt Dri-FIT Advantage. Sono caratterizzati da pieghe leggermente angolate nella parte inferiore di ogni tasca, che si espandono per riporre facilmente le palline da tennis. Inoltre vantano spacchetti allungati e sovrapposti sui bordi, progettati per offrire ai giocatori la massima mobilità laterale.
Testo di Emily DiNuzzo