I migliori shorts da running Nike da donna
Guida agli acquisti
Dal tapis roulant alla pista, allo sterrato e oltre, questi leggeri shorts da running da donna ti offrono traspirabilità, freschezza e comfort costanti.
Quando esci per fare una corsa all'aperto con temperature elevate o al coperto, devi vestirti in modo adeguato. Indossare shorts da running perfetti può aiutarti a ottenere prestazioni ottimali. Hai appena iniziato a correre o lo fai già da tempo? Poco importa. Se hai bisogno di qualche nuovo paio di shorts o del primo in assoluto, devi sapere cosa cercare.
Come ogni runner, anche ogni modello di shorts da running è differente e il migliore per te dipende dalle tue esigenze e preferenze. Gli shorts da running presentano lunghezze, materiali e modelli diversi e, con una scelta così ampia, prendere una decisione può risultare difficile. Ma, per tua fortuna, sei nel posto giusto per trovare i migliori shorts da running da donna.
Quali caratteristiche dovresti cercare?
- Materiali leggeri e traspiranti che offrono freschezza e mantengono la pelle asciutta.
- Vestibilità contenitiva (o aderenza) a sostegno dei muscoli dei fianchi e delle gambe, per migliorare la circolazione e ridurre l'indolenzimento muscolare.
- Fodera o strato interno per evitare le irritazioni che si potrebbero verificare per l'attrito tra il tessuto, o un altro materiale, e la tua pelle.
- Tasche per tenere a portata di mano gli oggetti necessari
1. Materiale
Può capitarti di sudare mentre corri, ma non per questo i tuoi shorts devono bagnarsi di sudore. I migliori shorts da running da donna sono realizzati in tessuti sintetici che allontanano l'umidità, lasciando asciutta la pelle. Poliestere, nylon o spandex elasticizzato (chiamato anche elastan) sono alcuni di questi.
Il polipropilene è un'altra buona opzione. Resistente all'acqua e termoregolante, è un materiale comunemente usato per gli shorts da running e in grado di offrire freschezza e traspirabilità costanti. Gli shorts Nike Dri-FIT sono realizzati con tessuti traspiranti, leggeri e tecnologicamente avanzati, che aiutano a tenere l’umidità lontana dalla pelle.
Preferisci trovare alternative ai materiali sintetici? Prova con il bambù. Spesso utilizzato nell'abbigliamento per neonati, è super morbido e allontana il sudore in modo naturale, offrendo un'ottima alternativa ai materiali sintetici.
2. Lunghezza
Ci sono runner che amano indossare shorts extra corti e runner che preferiscono una lunghezza maggiore. Gli shorts da running con lunghezza a metà coscia hanno in genere un interno gamba di 10 cm che copre un po' di più, mentre i modelli più corti offrono maggiore libertà di movimento e sono di solito più adatti per corse agonistiche. Gli shorts da running lunghi fino alla parte superiore della coscia hanno un interno gamba di 10 cm o meno.
3. Vestibilità contenitiva e sostegno
Ci sono runner che amano l'ampia vestibilità dei tipici shorts da corsa e runner che preferiscono il sostegno di shorts più aderenti. Un paio di shorts da running aderenti da donna, noti anche come shorts contenitivi, fornirà maggiore sostegno, aiutando a evitare le irritazioni che potrebbero verificarsi per l'attrito tra il tessuto, o un altro materiale, e la tua pelle durante la corsa. I migliori shorts da running da donna con vestibilità contenitiva sono lunghi almeno fino a metà coscia in modo che non salgano verso l'alto.
4. Fodera interna
Se hai familiarità con gli shorts da running da donna, avrai forse notato che alcuni modelli hanno una fodera interna. Questa fodera può sostituire l'underwear, per darti più comfort e libertà di movimento. La fodera può aiutare a prevenire le irritazioni, offrendo traspirabilità e contribuendo a impedire la proliferazione dei batteri negli shorts.
Altri shorts da running da donna possono avere una fodera contenitiva integrata. Questi shorts sono spesso chiamati anche shorts da running 2-in-1, nome adatto per indicare l'abbinamento dello strato esterno più ampio allo strato aderente interno che aiuta a proteggere dalle irritazioni.
5. Cuciture
Quando acquisti shorts da running da donna devi valutare anche le cuciture. Hai mai pensato di indossare shorts da running senza cuciture? Alcune persone preferiscono gli slip senza cuciture perché risultano quasi impercettibili addosso, e lo stesso vale per gli shorts da running. Inoltre, l'assenza di cuciture riduce le probabilità di irritazioni.
D'altra parte, a differenza degli shorts senza cuciture, i modelli con cuciture offrono struttura e supporto. Tutto dipende dalle tue preferenze.
6. Fascia in vita
Su un paio di shorts da running, la fascia in vita può essere talvolta un fattore determinante. E, di certo, non vuoi che si sposti verso l'alto mentre corri o che stringa troppo. Cerca un paio di shorts da running da donna con una fascia in vita ampia e spessa, in grado di offrire una copertura extra. Anche la fascia in vita con laccetto o cordoncino può risultare utile.
7. Spazio per riporre oggetti
L'aggiunta di tasche agli shorts da running è un'idea assolutamente geniale. Grazie alle tasche, puoi portare con te lo smartphone, i soldi, le chiavi e qualsiasi altra cosa possa servirti. Se per te è importante poterlo fare, cerca un paio di shorts da running con tante tasche. Nota: oltre alle più comuni tasche sulle gambe, alcuni modelli hanno tasche abilmente nascoste nella fascia in vita. La zip che ti aiuta a tenere al sicuro gli oggetti mentre corri è la ciliegina sulla torta.
Grazie all'ampia scelta di shorts da running Nike da donna, troverai sicuramente il modello adatto alle tue esigenze e perfetto per il tuo stile. Gli shorts da running Nike da donna sono disponibili in tanti colori diversi, a partire da quelli base, come il nero e il bianco, fino alle tonalità Hot Pink, viola e Navy, e anche con motivi stampati.
Testo di Erica Brooke Gordon