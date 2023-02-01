I sette migliori giacconi invernali Nike per bambini

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Parka isolanti, giacche puffer, giacche a vento e giacche impermeabili: questi capi invernali Nike per bambini sono adatti a qualsiasi condizione meteo.

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I sette migliori giacconi invernali Nike per bambini

Proprio come un paio di scarponcini da neve con trazione o un confortevole berretto, una giacca invernale resistente e isolante è un capo essenziale per bambini. Che si tratti di un bellissimo paesaggio innevato o di una giornata umida e piovosa, Nike offre un vasto assortimento di giacche invernali per giovani di varie età e per diverse condizioni atmosferiche invernali.

Queste giacche sono disponibili in taglie per ragazzi (da 7 a 15 anni), bambini (da 3 a 7 anni), bimbi piccoli e neonati. Da giacche puffer con imbottitura sintetica a modelli con strati esterni resistenti all'acqua, continua a leggere per scoprire i migliori giacconi invernali Nike per bambini.

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I migliori giacconi invernali Nike per bambini

1. Giacche puffer Nike per bambini

Come giacca invernale da tutti i giorni, per tenere i piccoli al caldo quando giocano all'aperto o vanno a scuola a piedi, scegli una giacca puffer. Oltre ad avere un'imbottitura sintetica isolante, resistente e ad asciugatura rapida, molte giacche puffer Nike per bambini offrono morbidezza e un calore confortevole.

Molti modelli presentano una finitura idrorepellente per non farli bagnare quando piove o nevica, e nella maggior parte dei casi hanno il cappuccio per tenere la testa e il collo al caldo.

Inoltre, le giacche puffer Nike per bambini con imbottitura sintetica sono lavabili in lavatrice.

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I sette migliori giacconi invernali Nike per bambini

Consiglio: alcune giacche Nike per bambini presentano una targhetta interna in cui è possibile scrivere il proprio nome. Quando arriva il momento di passare la giacca a un altro bambino o bambina, queste targhette con più spazi per il nome consentono a chi la riceve di scriverci il suo nome.

2. Parka Nike per bambini

Un parka lungo è un'altra opzione di giacca invernale versatile per bambini, in particolare i modelli Nike All Conditions Gear (ACG) Storm-FIT con design convertibile. Grazie alla parte inferiore rimovibile, questa giacca può essere indossata in modo che arrivi alle ginocchia o ai fianchi.

Nelle giornate particolarmente fredde che richiedono maggiore copertura, i bambini possono lasciare la giacca lunga. Nei giorni più caldi, basta usare la zip nascosta per trasformare la giacca in un modello più corto che arriva ai fianchi.

Alcuni parka, inclusi i modelli Nike ACG convertibili, presentano la tecnologia Nike Storm-FIT, ideata per resistere a vento e pioggia e continuare a offrire comfort ai bambini anche in caso di maltempo.

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3. Giacche antipioggia Nike per bambini

Quando d'inverno pioggia e nevischio sono la norma, una giacca invernale isolante potrebbe non essere il capo adatto per tutti i giorni. Una giacca antipioggia potrebbe essere invece la scelta più opportuna.

Oltre alle molteplici varietà di design con tecnologia Nike Storm-FIT, in molte giacche antipioggia Nike troverai integrata anche la tecnologia Nike Dri-FIT. Questa tecnologia facilita una rapida evaporazione dell'umidità attraverso la superficie del tessuto, contribuendo a tenere i bambini all'asciutto. La fodera in mesh in alcuni modelli aumenta ulteriormente la traspirabilità.

Per una protezione ottimale contro le precipitazioni, cerca tessuti impermeabili e cuciture con profilo sigillato per tenere lontana l'umidità.

4. Giacche a vento Nike per bambini

Per le uscite invernali quando c'è vento, ad esempio per allenamenti all'aperto, giri in bicicletta o per la ricreazione a scuola, copri i tuoi bambini con una resistente giacca a vento Nike. Grazie a una fattura leggera e a un'ampia vestibilità, le giacche a vento Nike possono essere indossate sopra maglioni o felpe per proteggere i più giovani nelle giornate ventose.

Le giacche a vento Nike per bambini hanno molto spesso polsini regolabili e un bordo a fascia che aiuta a tenere ferma la giacca in caso di vento. Alcune presentano anche una finitura idrorepellente.

5. Smanicati Nike per bambini

Per aggiungere uno strato sotto pesanti giacconi invernali o sopra maglie o felpe con cappuccio a manica lunga, potresti scegliere uno smanicato per bambini. Nelle giornate invernali più calde, uno smanicato di qualità può fungere anche da unica copertura esterna. Altrimenti, con temperature rigide, i bambini possono indossare uno smanicato sotto una giacca puffer più voluminosa per aggiungere un po' di calore.

Lo smanicato Nike Sportswear con imbottitura sintetica è, ad esempio, un capo soffice e confortevole, dotato di isolamento sintetico per mantenere il busto al caldo. Due ampie tasche anteriori con chiusura a patta permettono ai bambini di riporre gli oggetti essenziali quando sono in giro.

Scopri gli smanicati Nike per bambini

6. Giacche in fleece Nike per bambini

Per bambini che desiderano un capo invernale ultramorbido e confortevole, scegli una giacca in fleece Nike. La fodera interna in morbido fleece rende queste giacche particolarmente adatte per rilassarsi in casa, andare a scuola a piedi quando le temperature sono più miti o (come uno smanicato) per aggiungere uno strato sotto un'altra giacca invernale quando fa particolarmente freddo, ad esempio durante una gita in montagna per sciare o fare snowboard.

7. Giacche anorak Nike per bambini

Altra opzione ideale per aggiungere uno strato, le giacche anorak Nike per bambini proteggono dal vento e dall'umidità senza essere ingombranti o pesanti. La giacca anorak Nike Sportswear, ad esempio, presenta un design con zip a metà lunghezza e una tasca anteriore con fodera in mesh per tenere al sicuro gli oggetti.

Scopri gli anorak Nike per bambini

Testo di Julia Sullivan

Data di pubblicazione originale: 20 gennaio 2023

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