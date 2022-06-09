I migliori costumi da bagno Nike interi da donna

Il costume da bagno Nike HydraLock Sculpt, progettato appositamente per ottenere il massimo in acqua, è perfetto per gli allenamenti intensi. Questo modello è realizzato in tessuto HydraLock, per una vestibilità aerodinamica e dall'adeguato compression fit.

HydraLock Sculpt è dotato di pannelli laterali sagomati e offre un sostegno elevato nella parte superiore del corpo. Grazie ai tessuti tecnici e al sostegno, è un costume molto comodo per nuotare, giocare a beach volley o svolgere altre attività in spiaggia.