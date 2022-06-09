I migliori costumi da bagno Nike interi da donna

I migliori costumi da bagno interi Nike
Guida all'acquisto
Dai modelli colorati a quelli più particolari, ecco i migliori costumi interi Nike.
Cerchi un costume intero comodo e particolare? Allora continua a leggere. I costumi interi Nike sono caratterizzati da un design funzionale che li rende ideali da indossare in spiaggia o durante l'allenamento in piscina.
La collezione Nike Swim include accattivanti modelli con aperture, costumi sportivi con sostegno extra, opzioni con la schiena scoperta più in vista e molto altro ancora.
Come scegliere il costume da bagno intero più adatto
Per scegliere il costume intero adatto a te, per prima cosa chiediti che uso ne intendi fare. Se cerchi un costume funzionale per allenarti in piscina, potresti scegliere un modello intero in tessuto performante, come Nike HydraLock, caratterizzato da un leggero compression fit che offre tutto il sostegno necessario per il nuoto e le attività in acqua.
Nella collezione Nike Swim trovi modelli adatti a ogni tipo di corpo e attività. Ecco i migliori costumi da bagno interi Nike da donna.
1.Costume da bagno con aperture: Nike Party Dots
Nike offre un'ampia gamma di costumi con aperture, in modelli, colori e forme diversi. Realizzato al 75% con materiali riciclati, il costume intero Nike Party Dots offre un sostegno leggero per il busto, che lo rende adatto per attività in acqua a basso o bassissimo impatto, come il nuoto e il paddleboarding.
Questo modello è foderato per garantire una vestibilità e una copertura migliori. Presenta una zip a metà lunghezza regolabile sul davanti ed è caratterizzato dall'apertura sulla schiena e dal taglio molto sgambato. Quando lo provi, muoviti un po' per trovare la vestibilità più adatta a te.
2.Costume sportivo con taglio sgambato: Nike Sneakerkini
Come suggerisce il nome, questo costume intero (e il dettaglio con lacci sul davanti) prende ispirazione dagli iconici modelli di sneakers Nike. Il costume intero Nike Sneakerkini U-Back, dal taglio molto sgambato, è perfetto da indossare sia nelle giornate di relax in spiaggia che durante gli allenamenti in piscina.
3.Per gli sport acquatici ad alta intensità: Nike HydraLock Sculpt
Il costume da bagno Nike HydraLock Sculpt, progettato appositamente per ottenere il massimo in acqua, è perfetto per gli allenamenti intensi. Questo modello è realizzato in tessuto HydraLock, per una vestibilità aerodinamica e dall'adeguato compression fit.
HydraLock Sculpt è dotato di pannelli laterali sagomati e offre un sostegno elevato nella parte superiore del corpo. Grazie ai tessuti tecnici e al sostegno, è un costume molto comodo per nuotare, giocare a beach volley o svolgere altre attività in spiaggia.
4.Costume da bagno dal design accattivante: Nike Color Block
Questo costume elegante e moderno presenta un design a blocchi di colore che non passa inosservato. Offre un sostegno leggero che garantisce il massimo comfort durante le attività acquatiche. È un modello cheeky dal taglio sgambato. Inoltre, è foderato per offrire comodità e sostegno.
5.Costume da bagno senza spalline: Nike SolidVuoi eliminare i segni dell'abbronzatura sulle spalle? Il costume intero Nike Solid Lace-Up Bandeau permette di rimuovere le spalline. Indossale quando nuoti e toglile quando vuoi prendere il sole.
Questo costume offre un sostegno leggero per il busto, e il laccetto regolabile sulla schiena garantisce una vestibilità perfetta. Come molti altri costumi da bagno interi Nike, anche questo è un modello cheeky dal taglio sgambato.
Testo di Claire Tak