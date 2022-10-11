I migliori capi di abbigliamento da golf Nike per bambini
Guida all'acquisto
Acquista questi capi da golf Nike per bambini e assicurati che siano sempre vestiti adeguatamente sul green.
Quando i bambini sono pronti a passare dal mini golf al driving range o al campo da golf, è importante che indossino l'outfit giusto. Il dress code di molti campi da golf (ma non tutti) prevede una maglia con colletto e un paio di pantaloni o una gonna. Prima di andare al campo da golf, controlla se è richiesto un abbigliamento specifico.
I migliori capi di abbigliamento da golf Nike per bambini sono pensati per rispettare il dress code della maggior parte dei campi da golf, ma anche per offrire massimo comfort e supporto. Dai uno sguardo a questi sei capi Nike per bambini indispensabili per il golf: potrebbero farli appassionare ancora di più a questo sport.
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I migliori capi di abbigliamento da golf Nike per bambini
1.Maglie e t-shirt da golf Nike
Dalle polo in materiali sostenibili, realizzate in poliestere riciclato al 100%, alle maglie pullover a manica lunga, Nike offre varie opzioni per far sentire i bambini a proprio agio da un giro di buche al successivo.
Le classiche maglie da golf Nike sono realizzate in materiali Nike Dri-FIT leggeri e traspiranti che allontanano l'umidità dalla pelle. Grazie a materiali elasticizzati, questi indumenti seguono agevolmente i movimenti dei bambini mentre scelgono la giusta direzione per il colpo e provano il swing.
Suggerimento: di solito si raccomanda ai golfisti di infilare la maglia nei pantaloni, negli shorts o nella gonna.
2.Pantaloni da golf Nike
I pantaloni da golf Nike per bambini sono pensati per rispettare il dress code della maggior parte dei campi da golf, ma offrono anche comfort e funzionalità per rispondere ai requisiti di questo sport.
La gonna Nike Club, ad esempio, ha shorts interni con cuciture piatte e morbide sulla pelle, mentre l'assenza di una cucitura sul davanti evita che salgano sulla gamba. Su un lato degli shorts interni c'è anche una tasca a basso profilo in cui infilare gli oggetti indispensabili. Il tessuto leggero e traspirante offre ampia libertà di movimento, mentre la tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore.
Per quanto riguarda i pantaloni, scegli un paio di slack o shorts da golf al ginocchio in materiali traspiranti e ad alte prestazioni.
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3.Cinture da golf Nike
Una cintura può servire ad aggiungere stile e funzionalità a un outfit da golf per bambini. La cintura da golf Nike Essentials per bambini è elastica e, grazie al design reversibile, permette di variare il look. Per un outfit più tradizionale, scegli la cintura da golf reversibile con fibbia in metallo spazzolato.
4.Guanti da golf Nike
Un guanto da golf di alta qualità offre grip e protezione, in modo che i bambini possano dare il meglio con il loro swing. Con pelle sul palmo e tessuto traforato sul dorso, i guanti da golf Nike offrono flessibilità, durata e traspirabilità.
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5.Cappelli da golf Nike
Un cappello che protegge dal sole è un articolo immancabile dell'outfit da golf. I cappelli da golf Nike hanno occhielli ricamati per la circolazione dell'aria e mantengono i bambini freschi e asciutti tutto il giorno perché sono realizzati in tessuto di poliestere traspirante. Per giunta, essendo regolabili, sono anche utilizzabili per anni.
6.Scarpe da golf Nike
Talvolta, quando si gioca a golf, si deve camminare molto, soprattutto quando non si utilizza una golf cart. Quando acquisti un paio di scarpe da golf per bambini, cerca queste caratteristiche: ammortizzazione soffice e leggera, tomaie traspiranti, trazione sotto il piede ed elementi di design per indossare e togliere facilmente la scarpa, come le linguette.
Le scarpe da golf Nike Roshe G Jr. per bambini offrono un look semplice e moderno, nonché una trazione efficace sulla suola. L'intersuola leggera e ammortizzante offre una giornata intera di comfort, mentre la tomaia in mesh traspirante è stabile sul piede. Inoltre, un tassello elastico sulla linguetta non lascia entrare detriti nella scarpa quando si cammina sul campo da golf. Questa scarpa da golf è disponibile nelle misure da 32 a 40.
Testo a cura di Hannah Singleton