I migliori bra rosa Nike da acquistare ora

Nike Indy ha una silhouette sportiva con pannelli in mesh per favorire la circolazione dell'aria. Disponibile sia in versione standard che Plus size, questo reggiseno sportivo in color rosa acceso è ideale da indossare tutto il giorno. Il tessuto elasticizzato e le cuciture minime e termosaldate evitano le irritazioni, mentre le imbottiture rimovibili e il compression fit offrono un sostegno extra. Inoltre, questo bra è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.