I benefici della zucca butternut, secondo una dietologa qualificata

Le zucche sono tra i più versatili di tutti gli ortaggi. Le varietà disponibili sono moltissime (ad esempio la zucca acorn, la butternut, la delicata, le zucchine e altri tipi) e tutte sono ricche di vitamine, minerali, carboidrati complessi e fibre. Mangiare zucche offre diversi benefici.

In particolare, queste piante hanno effetti positivi sulla pelle e sull'equilibrio glicemico, sostengono il sistema immunitario e prevengono l'infiammazione cronica. La maggior parte delle zucche ha una polpa di colore giallo-arancio, dovuto a una classe di pigmenti chiamati carotenoidi. Uno dei carotenoidi più conosciuti è il beta-carotene (un precursore della vitamina A), che è stato studiato per i suoi molteplici effetti positivi sull'organismo.

Grazie alla presenza di beta-carotene e diverse vitamine e minerali, le zucche offrono numerosi vantaggi. Qui di seguito, scoprirai perché l'abitudine di aggiungere una varietà di questi sostanziosi ortaggi al tuo piatto può portare notevoli benefici.