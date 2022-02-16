Hackney Wick FC: dalle fondamenta

La squadra di calcio di Londra che cambia la vita delle persone
Community
Fino al 2015, l'Hackney Wick Football Club non esisteva. Da allora, il suo fondatore ha contribuito a creare una community dentro e fuori dal campo.
"Il calcio ha il potere di unire le persone".
Queste sono le parole di Bobby Kasanga, fondatore dell'Hackney Wick FC, squadra di calcio di Londra. Ed è un'opinione diffusa nel tempo, nelle città e nelle comunità di tutto il mondo: il calcio può fare la differenza.
Ma non succede dall'oggi al domani. Accade grazie a persone come Bobby, che ha dedicato anni a trasformare il suo sogno in realtà. Dopo essere uscito di prigione nel 2015, Bobby ha deciso di voler cambiare la sua vita e quella della sua comunità locale, segnate dalla violenza delle gang e dalla gentrificazione. Ha quindi deciso di fondare l'Hackney Wick F.C., andando porta a porta per le case del quartiere a raccogliere i fondi necessari. Quasi cinque anni dopo, centinaia di persone, uomini, donne e bambini, si sono unite all'Hackney Wick F.C.
Nella nostra nuova serie, From the Grounds Up, incontreremo persone da ogni angolo del mondo che credono fermamente nella possibilità di cambiare le loro comunità locali e il mondo attraverso il calcio e lo sport.
Guarda il primo episodio qui sopra, scopri di più sui protagonisti dell'Hackney Wick F.C. qui sotto e non perderti i prossimi episodi sul Paris Alesia F.C. e sui Fitzroy Lions di Melbourne.
Il giocatore
"È incredibile il modo in cui Bobby, da solo, sia riuscito a fare la differenza per la squadra. Mi ha aiutato a trovare un lavoro e ha aiutato molti altri giocatori, offrendo loro tante opportunità per riuscire a ottenere il meglio."
Jayden
Allenatore e giocatore
Il tifoso
"È come una grande famiglia, andiamo tutti insieme alle partite in trasferta. È una cosa che adoro. La scorsa stagione abbiamo giocato la FA Cup in trasferta e abbiamo portato con noi circa 50 persone. È stata una bellissima giornata. Abbiamo perso, ma è stata comunque una bellissima giornata."
Pete "the Wickerman"
Tifoso della squadra
La volontaria
"Hackney Wick ha proprio bisogno di una squadra come questa. C'erano bambini che passavano il tempo per strada, c'erano molte risse, e nessuna struttura a sostegno della comunità locale. Questa squadra è riuscita a unire il quartiere."
Kelly
Volontaria
Questa storia è stata riportata nel giugno 2019.