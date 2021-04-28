Gli adolescenti creativi che stanno cambiando la musica e il modeling

Una coppia che sfida gli standard di musica e moda
Cultura
Tom e Deba, entrambi di 19 anni, stanno cercando di rivoluzionare ciascuno il proprio settore e ispirare la loro generazione.
Restiamo uniti: distanti ma in contatto. Abbiamo chiesto al cast del
nostro LookBook Holiday 2020 che cosa significa essere uniti in questo momento.
Deba Hekmat e il suo partner Tom Austin non hanno tempo da perdere.
Secondo i due giovani creativi, modella lei e musicista lui, il lockdown è stato un momento per parlare sul serio di razzismo e riforme sociali, ma anche per dare il massimo a livello lavorativo. In futuro, vogliono poter dire di aver usato questo tempo per lasciare il segno.
"Non voglio guardarmi indietro e dire: ho avuto tre mesi da sfruttare e non ho fatto niente", spiega Tom, in arte Niko B., rapper originario di una piccola città a un'ora a nord di Londra. "Quindi mi sono chiuso in camera e ho cercato di sfornare un sacco di cose. Mi piace realizzare cose che fino a cinque minuti prima non esistevano".
Tra queste, ci sono due singoli di successo, entrambi con decine di milioni di ascolti in streaming. Deba, dal canto suo, si sta facendo strada come modella e attivista. Dopo essere entrata a far parte di un'agenzia di modelle tramite Instagram, ora utilizza la sua piattaforma in continua crescita per mettere in discussione standard di bellezza obsoleti nel settore creativo. Originaria del Kurdistan e ora residente a Londra, conduce regolarmente su Instagram conversazioni tra coetanei sui problemi che la sua generazione affronta oggi.
"Può essere estremamente difficile parlare di razza e uguaglianza, ma sono conversazioni di vitale importanza", afferma Deba. "Ho sempre difeso apertamente le cose in cui credo, ma negli ultimi due mesi il messaggio si è amplificato a un livello completamente diverso".
La coppia, conosciutasi su Instagram, segue percorsi creativi che sfuggono a ogni etichetta e a ogni standard, e ci parla di come sia necessario esporsi se si vuole sostenere gli altri e cambiare il mondo, e di come la generazione a cui appartiene sia pronta alla sfida.
"Mi piace realizzare cose che fino a cinque minuti prima non esistevano."
Tom
Come capita spesso di questi tempi, anche voi vi siete conosciuti sui social media, vero?
Tom: Avevamo un'amicizia in comune e io trovavo Deba fenomenale. E la seguivo, ma ho dovuto smettere di seguirla e poi seguirla di nuovo perché se ne accorgesse. Non ha funzionato, così ho provato altre 5-10 volte. Hai risposto forse l'undicesima volta e ora, beh.
Deba: Ora siamo qui.
E, altra cosa tipica dei nostri tempi, entrambi avete solo 19 anni e siete già coinvolti in tanti progetti diversi. Come descrivereste il vostro lavoro?
Deba: Io sono prima di tutto una modella. È il mio lavoro. Ma nel corso degli ultimi due anni nel settore, sono riuscita a trovare la mia voce e a creare una piattaforma in cui sostengo ragazze di colore e giovani che lavorano nel mio settore, nella speranza di renderlo un posto migliore.
Tom: La musica è senza dubbio la mia attività principale. Ma attraverso la musica posso anche raggiungere molti altri canali creativi. Ad esempio, ho diretto uno dei miei video musicali. Quindi creo la musica e poi mi occupo anche di tutta la parte cinematografica. E organizzo il photoshoot per la copertina. E magari disegno anche un capo di abbigliamento specifico da indossare in quel video. Qualunque porta mi trovi davanti, voglio spalancarla ed entrare, che si tratti di musica, cinematografia, fotografia, moda... odio la parola "moda"... vestiti, diciamo. Sì, un po' di tutto.
Deba, come è stato il tuo percorso per farti spazio e ottenere visibilità nell'industria creativa come donna mediorientale?
Deba: Uno dei motivi principali per cui ho iniziato a fare tutto ciò che ho fatto è che, da piccola, non vedevo nessuna ragazza curda o mediorientale fare il lavoro che faccio io. E non capitava solo a me, anche molte mie amiche non si vedevano rappresentate. Ed era davvero sconfortante, perché siamo tutte ragazze giovani e l'ideale di bellezza che ci viene proposto è la donna bionda con gli occhi azzurri, il canone tradizionale occidentale che di fatto non esiste. È un concetto davvero assurdo. Non ha senso.
Per questo motivo, nel nostro settore, dobbiamo dare spazio a più varianti di bellezza. Penso che ora l'industria stia muovendo qualche passo verso la diversificazione, ma solo nel campo delle modelle e del casting. Il passo successivo è vedere cosa possiamo fare a livello di produzione. Dietro le quinte c'è ancora una predominanza bianca. Magari pensiamo di fare progressi semplicemente scegliendo 12 modelle nere; ma che senso ha se tutta la produzione e il team che c'è dietro sono bianchi? Una rappresentanza autentica non può essere solo di facciata. Dobbiamo fare in modo che sia equa per tutti.
Qual è stata la risposta ai vostri sforzi per cambiare la percezione di questi aspetti nei vostri rispettivi settori, musica e moda?
Tom: Secondo me, non ci sono mezze misure. Voglio dire, la gente recepisce o non recepisce. Qualcuno magari pensa: "Cos'è questa musica? Voglio tornare indietro, è questa la musica di oggi?" Qualcun altro, invece, la considera geniale, qualcosa di completamente nuovo. Quindi il fatto che non assomigli a nulla che esiste già per alcuni è una cosa positiva e per altri negativa. Tutto dipende dal loro modo di ragionare. È un buon argomento di discussione, la mia musica. Mi piace ascoltare cosa ne pensano le persone, perché lascio che siano loro a decidere cosa significa la mia musica per loro.
Deba: Io ho avuto risposte di diverso tipo. Ricevo un sacco di messaggi di ragazze giovani che mi ringraziano. Questo è bello. Ed è letteralmente l'unico motivo per cui cerco di cambiare le cose.
Tom: Sì, Deba è la migliore in questo. Mi diceva sempre: "Quando ero piccola, speravo di vedermi più rappresentata, di vedere altre ragazze con tanti capelli e sopracciglia folte o cose del genere". E succede che mi mostra un commento o un messaggio di una ragazza che dice: "Sono sempre stata presa in giro per le mie sopracciglia folte e tu mi hai fatto sentire che posso accettarle". Trovo incredibile che Deba possa aver fatto una cosa del genere per qualcuno.
Deba: Se riesco a far sentire anche solo una ragazza a suo agio con il proprio aspetto, per me è qualcosa di straordinario. E non solo attraverso il mio aspetto estetico, ma anche attraverso il mio retaggio culturale. Mi chiamavano terrorista ogni giorno. Mi chiamavano gorilla o Chewbacca. Ed essere chiamata così, solamente perché avevo qualche pelo in più sulle braccia o cose del genere, faceva davvero male. Ma ora voglio vedere le ragazze uscire da queste situazioni un po' più forti.
"Se riesco a far sentire anche solo una ragazza in più a suo agio con il proprio aspetto, per me è qualcosa di straordinario."
Deba
"Se sei online, tanto vale parlare con qualcuno e avere una conversazione importante su qualcosa, invece che star lì a guardare lo smartphone per ore e ore."
Deba
Secondo voi, perché la vostra generazione è in grado di entrare in contatto con così tante persone?
Tom: È semplicemente il potere dei social media, credo. In passato, se mio padre avesse voluto mostrare qualcosa a 100 persone, avrebbe dovuto stampare 1.000 poster, andare in giro e affiggere fisicamente quei 1.000 poster. Ora posso pubblicare una storia, un evento, chiunque può pubblicare una storia su Instagram o qualcosa di simile. E nell'arco di cinque minuti, 5.000 persone possono vederlo. Capisci cosa intendo? Le opportunità e le porte che si possono aprire e i cambiamenti che si possono innescare attraverso e grazie ai social media sono incredibili.
Deba: Sì. È pazzesco. I social media sono strani. Puoi usarli nel modo migliore, puoi guadagnare o diffondere informazioni o aiutare altre persone, oppure puoi usarli per scavarti una fossa e autodistruggerti. Ma si tratta di fare una scelta e chiedersi: "Che ci faccio qui davanti allo smartphone? A cosa mi serve?"
Quindi, se serve a incoraggiare il cambiamento e a imparare qualcosa, allora io ci sono. Non voglio andare sui social media per scorrere inutilmente uno schermo e compatirmi per il mio aspetto o per quanti soldi ho o non ho.
Se sei online, tanto vale parlare con qualcuno e avere una conversazione importante su qualcosa, invece che star lì a guardare lo smartphone per ore e ore, macinando informazioni su informazioni.
"Le opportunità e le porte che si possono aprire e i cambiamenti che si possono innescare attraverso e grazie ai social media sono incredibili."
Tom
Oltre ai social media, sembra che ci sia anche una spinta, un desiderio di cambiare e sovvertire lo status quo, in qualsiasi campo. Le persone sono più ricettive. Come ve lo spiegate?
Deba: Penso che la nostra generazione sia…non voglio dire troppo stanca, ma in un certo senso ne abbiamo abbastanza, e ora tocca a noi. È proprio così, se capisci cosa intendo: siamo la generazione che spero darà il via al cambiamento.
Vediamo questi ragazzi bianchi affrontare conversazioni difficilissime con i propri genitori, che non sono assolutamente d'accordo con loro. Abbiamo visto così tanti video di questi ragazzi che parlano con i loro genitori e discutono su questo tipo di cose. Ma ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di sentirci a disagio.
Ho sempre difeso apertamente le cose in cui credo, soprattutto uguaglianza e antirazzismo. Ma negli ultimi due mesi il messaggio si è amplificato a un livello completamente diverso. E penso che una delle ragioni sia che siamo tutti bloccati in casa. Quando hai tutta questa rabbia dentro e non puoi andare da nessuna parte, devi farla uscire in qualche modo.
Per concludere, oltre ai milioni di persone con cui potete entrare in contatto ogni giorno, come trovate supporto e condivisione l'uno nell'altra?
Tom: Ogni volta che faccio qualcosa di nuovo, lo faccio subito vedere a lei. La sua opinione è molto importante per me. E mi motiva. Perché quando fai qualcosa, non vedi l'ora di mostrarla a qualcuno, no? Voglio dire, non è solo per piacere personale.
Deba: Siamo molto diversi, ognuno di noi lavora ai propri progetti creativi. Vedere che le cose vanno bene per me motiva lui a fare meglio. Ogni volta che lo vedo ottenere un nuovo lavoro, o ricevere questo o quello, penso: "Bravissimo, è davvero fantastico". E poi penso ai modi in cui posso migliorare me stessa. Perché lui è una fonte di ispirazione. Tom è la mia ispirazione. È un tesoro.
Tom: È stato bellissimo sentirtelo dire.
Report: luglio 2020