Il giocatore dell'NBA DeMar DeRozan spiega come superare lo stigma sulla salute mentale

Nel febbraio del 2018, la star dell'NBA DeMar DeRozan ha sconvolto il mondo quando ha twittato: "La depressione ha avuto la meglio su di me". L'ha pubblicato di impulso, ma questo tweet ha avuto delle ripercussioni profonde sullo stigma che coinvolge atleti e salute mentale. In questo episodio, DeMar si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per raccontarci in che modo avere il controllo sulla depressione lo ha aiutato a stare meglio e come ha influito sul settore rendendo la salute mentale una priorità più importante. Ha anche condiviso le dure lezioni che ha imparato durante l'infanzia e ha svelato come ha superato le sconfitte in campo e la perdita di suo padre. La volontà di DeMar di essere vulnerabile gli ha permesso di poter contare su una mentalità vincente sia nel basket che nella vita. Ora, utilizza la sua posizione per spronare altri atleti a esprimere ciò che pensano e per incoraggiare la prossima generazione a coltivare l'amore per se stessi, l'autoconsapevolezza e l'autostima.