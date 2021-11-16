La AntetokounBros Academy in azione

Nessun obiettivo è troppo ambizioso
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Giannis Antetokounmpo sarà anche famoso in quanto campione NBA, ma il suo lavoro più speciale è quello che si gioca fuori dal campo.
Giannis Antetokounmpo è uno dei giocatori più famosi di tutta l'NBA. È un MVP. È un campione. Ehi, è il Greek Freak! Ma è fuori dal campo che ha costruito qualcosa di veramente speciale: la AntetokounBros Academy.
La passione di Giannis sarà anche il basket, ma il suo obiettivo è creare un luogo a cui tutti, ma proprio tutti, si sentano di appartenere. La filosofia del campo dice tutto: "Non importa da dove vieni, ma dove vuoi andare!"
"La maggior parte dei bambini che vengono qui si sentono estranei; si sentono un po' insicuri. Dopo questa esperienza guadagnano fiducia in se stessi: sviluppano le competenze di cui si ha bisogno quando ci si misura con la società."
Evina Maltsi
Head Coach della AntetokounBros Academy
Ogni anno, l'accademia accoglie 100 bambini (e 12 Coach) provenienti da gruppi sociali vulnerabili e da vari quartieri, paesi e contesti sociali, dando loro la possibilità di liberare e sviluppare il proprio potenziale attraverso lo sport.
Insieme ai suoi fratelli, con l'aiuto della Onassis Foundation e dell'organizzazione Eurohoops, Giannis ha creato una cosa che a lui è mancata quando era piccolo. Una cosa in grado di ispirare. Ecco perché significa così tanto per lui.
Ospitata in campi da basket ristrutturati da Nike e restituiti alla comunità, all'interno dei quartieri di Ellinorosson, Ampelokipi e Lamprini, l'accademia offre molto di più di semplici campi da gioco.
Nel corso dell'anno, i bambini dispongono di una serie di sessioni di mentorship e percorsi di studio tenuti presso la Onassis Foundation, analisi di gioco condotte dal team di Coach di Eurohoops e discorsi motivazionali di atleti e professionisti rinomati di vari settori.
"Questi bambini sono, nel loro piccolo, una riproduzione della società. Se pensiamo e agiamo come una cosa sola, tutti ne trarranno beneficio."
Konstantinos Papaloukas
Managing Partner dell'organizzazione Eurohoops
Figlio di immigrati che hanno lasciato la Nigeria alla volta di Atene in cerca di un lavoro e una vita migliori, Giannis sa bene cosa si prova a sentirsi estranei. Ed è questo che lo ha spinto a voler aiutare i bambini come lui a sentirsi ben accolti, sicuri di sé, e a raggiungere il loro vero potenziale, a prescindere dalla situazione in cui si trovano.
Ognuno ha la propria storia, la propria vita, il proprio colore della pelle… Quando siamo tutti insieme, impariamo sempre qualcosa di nuovo."
Giannis Antetokounmpo
La AntetokounBros Academy è come una famiglia in cui coach e studenti insegnano e imparano cose nuove sulla vita e gli uni dagli altri. Ecco cosa la rende speciale.
L'accademia offre anche dei vantaggi molto concreti. L'esperienza degli studenti culmina con una cerimonia di consegna dei diplomi e dei premi. Sei diplomati che si sono distinti ricevono altrettante borse di studio che consentono loro di proseguire il proprio percorso nel basket alla Eurohoops Academy. Quest'anno, il diplomato più meritevole riceverà una borsa di studio unica nel suo genere, finanziata dalla Onassis Foundation.
"Con la AntetokounBros Academy, persone diverse per nazionalità, religione e genere si uniscono nei quartieri di Atene e formano una squadra in grado di inseguire i propri sogni."
Afroditi Panagiotakou
Direttrice culturale presso la Onassis Foundation
Per notevole che sia il lavoro dell'Academy, però, Giannis si limita a riassumerla a modo suo:
"Vieni qui e ti divertirai!"
Giannis Antetokounmpo
Giannis è uno che si impegna al massimo in campo ma, secondo lui, quando hai la libertà di divertirti, puoi diventare chi dovresti essere.
"Quando capisci cosa ti rende felice, devi continuare a farlo, perché diventerai la versione migliore di te."
Giannis Antetokounmpo
Fotografia: Eleni Albarosa
Riprese: Alkis Papastathopoulos
Animazione: Ultra Brand Studio