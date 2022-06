Come gestire i fastidi e i dolori della gravidanza con il movimento secondo gli esperti

Che cosa succede: il legamento rotondo è una struttura simile a una corda che collega la parte superiore dell'utero all'interno dell'inguine su entrambi i lati. Nwabuebo spiega che la crescita del bambino causa un allungamento di questo legamento, generando il rischio di spasmi e dolore acuto in corrispondenza di inguine, vagina o parte frontale delle anche. "Spesso questo dolore si avverte nel momento in cui si ruota il corpo o si cambia posizione poiché il pancione sul davanti si muove più velocemente di quanto il legamento riesca ad allungarsi", spiega Proulx.



Come affrontarlo: secondo Proulx, sostenere quella zona del corpo prima di ruotare o alzarsi in piedi può prevenire il dolore acuto. Il suo consiglio è quello di "avvolgere" il pancione tirando indentro i muscoli addominali o usare perfino le mani per sollevarlo prima di ruotare, dopodiché muoversi tenendo allineate spalle e anche.



Anche allungare il flessore dell'anca può essere d'aiuto. Prova a sdraiarti sulla schiena tenendo le ginocchia piegate. Posizionati vicino al bordo destro del letto e lascia pendere la gamba destra fuori dal letto. Inspira ed espira profondamente per circa 30 secondi mentre avverti una leggera tensione sulla parte frontale del fianco destro. Se questo non è sufficiente, Nwabuebo suggerisce di aumentare la tensione allontanando il ginocchio sinistro dal petto. Se necessario, cambia lato e ripeti.





Ora passiamo alla routine di allenamento vera e propria. Come ricorda Proulx, anche se il riposo assoluto non è la migliore medicina per i dolori legati alla gravidanza, non è nemmeno il caso di esagerare con l'attività fisica. Prova a ridurre l'intensità, la durata e l'ampiezza dei tuoi movimenti (anche se vorresti dare il massimo) per sentirti più a tuo agio.

Non importa come ti muovi, ascolta il tuo corpo (se c'è una "regola" in gravidanza, è questa) e fermati sempre se avverti che qualcosa non va. L'esercizio fisico deve farti sentire meglio, non peggio, anche in gravidanza.