Scopri cinque felpe con cappuccio Nike per stare al caldo in inverno
Guida all'acquisto
Dai comodi modelli pullover in fleece ai classici con la zip, queste cinque felpe con cappuccio Nike ti terranno al caldo per tutto l'inverno.
Per uscire di casa quando fuori fa freddo o allenarti all'aperto d'inverno, tutto ciò che ti serve è una serie di strati caldi e facili da togliere quando inizi a riscaldarti. Per affrontare il freddo al meglio, scegli una calda felpa pullover o con zip con cappuccio, da indossare sotto una giacca invernale, per maggiore isolamento, o anche da sola, per un outfit casual e confortevole.
Queste felpe con cappuccio Nike, estremamente calde, presentano tecnologia termoregolatrice, tessuti morbidissimi, tasche con zip e cappucci regolabili: sono quindi perfette da indossare per gli allenamenti invernali o come outfit per tutti i giorni. Leggi questa guida per scoprire di più sulle migliori felpe con cappuccio Nike per l'inverno.
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Cinque modelli di calde felpe con cappuccio Nike
1. Felpe con cappuccio Nike Therma-FIT ADV
Se cerchi una felpa con cappuccio Nike resistente con tecnologia capace di trattenere il calore, opta per la felpa con cappuccio Nike Therma-FIT ADV. Questo capo è realizzato con materiali innovativi che regolano la temperatura corporea per offrirti calore senza surriscaldarti.
Puoi scegliere tra diversi modelli di felpe con cappuccio realizzate con tecnologia Nike Therma-FIT ADV: dai modelli corti con bordo elasticizzato, alle felpe da training ad alte prestazioni con zip laterale per una traspirabilità regolabile. Tutte le felpe con cappuccio di questa collezione sono studiate per mantenerti al caldo, a prescindere dal modello.
La felpa con cappuccio Nike Forward è pensata per atleti e atlete che apprezzano la sostenibilità. Queste felpe offrono la tecnologia termoregolatrice Nike Therma-FIT ADV, oltre all'innovazione Nike più recente in fatto di abbigliamento.
Il tessuto Nike Forward utilizza un'efficiente processo di agugliatura, al posto della classica lavorazione in maglia, per creare capi morbidi, confortevoli e isolanti con materiali riciclati. La prima collezione produce mediamente il 75% in meno di emissioni di carbonio rispetto ai materiali standard in maglia.
2. Felpe con cappuccio Nike Dri-FIT
Presente in tutta la selezione di capi sportivi Nike, comprese le felpe, la tecnologia Nike Dri-FIT è progettata per disperdere l'umidità attraverso la superficie del tessuto, favorendo un'evaporazione rapida.
Le felpe con cappuccio Nike Dri-FIT sono la scelta ideale per gli allenamenti invernali: allontanano il sudore quando il corpo inizia a riscaldarsi, in modo che atleti e atlete non debbano preoccuparsi di indumenti bagnati e sudati dopo un allenamento intenso. Inoltre, se hai intenzione di allenarti in condizioni di vento, pioggia o persino neve, queste felpe con cappuccio sono un ottimo strato base da indossare sotto una giacca a vento o una giacca antipioggia.
3. Felpe con cappuccio Nike Tech Fleece
Se cerchi una felpa elegante e di qualità, ma non vuoi rinunciare al calore, la collezione Nike Tech Fleece fa al caso tuo. Queste felpe (e i pezzi inferiori abbinati) presentano un design leggero che offre calore senza ingombrare, oltre a pratiche tasche con zip. Queste felpe sono disponibili in una vasta gamma di colori e taglie per uomo, donna e bambini.
4. Felpe con cappuccio Nike Club Fleece
Simili ai modelli Tech Fleece, le felpe con cappuccio Nike Club Fleece sono versatili e classiche, e possono essere facilmente indossate come strato ulteriore per aggiungere un extra di calore a ogni outfit. Rispetto al Tech Fleece, il Club Fleece è un materiale in fleece spazzolato, estremamente morbido, che offre uno stile casual e confortevole.
Alcuni modelli presentano polsini e bordo a costine, mentre la maggior parte delle felpe con cappuccio pullover sfoggiano la classica tasca a marsupio. Inoltre, potrai trovare modelli con zip e felpe con cappuccio con collo a imbuto. Scegli Club Fleece se cerchi un look casual e confortevole.
E, come per i capi Tech Fleece, puoi abbinare le felpe con cappuccio Club Fleece a pezzi inferiori coordinati.
5. Felpe con cappuccio Nike Phoenix Fleece
Dalle felpe lunghe fino al ginocchio dotate di zip, ai modelli pullover oversize, la linea Nike Phoenix Fleece da donna offre un look confortevole e casual: una rivisitazione moderna della classica felpa con cappuccio in fleece.
Molti dei modelli Phoenix Fleece sono pensati per offrire una vestibilità ampia. Grazie al tessuto in fleece spazzolato ultramorbido e all'ampiezza, queste felpe con cappuccio sono realizzate per regalare calore e comfort.
Testo di Julia Sullivan