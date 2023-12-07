Scopri cinque felpe con cappuccio Nike per stare al caldo in inverno

Simili ai modelli Tech Fleece, le felpe con cappuccio Nike Club Fleece sono versatili e classiche, e possono essere facilmente indossate come strato ulteriore per aggiungere un extra di calore a ogni outfit. Rispetto al Tech Fleece, il Club Fleece è un materiale in fleece spazzolato, estremamente morbido, che offre uno stile casual e confortevole.

Alcuni modelli presentano polsini e bordo a costine, mentre la maggior parte delle felpe con cappuccio pullover sfoggiano la classica tasca a marsupio. Inoltre, potrai trovare modelli con zip e felpe con cappuccio con collo a imbuto. Scegli Club Fleece se cerchi un look casual e confortevole.

E, come per i capi Tech Fleece, puoi abbinare le felpe con cappuccio Club Fleece a pezzi inferiori coordinati.