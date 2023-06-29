Fabian Domenech, insegnante di yoga Nike, ci spiega quanto sia importante essere se stessi

Nel corso dell'ultimo decennio, il numero di persone che praticano lo yoga è quasi triplicato negli Stati Uniti. Non è una sorpresa per Fabian Domenech, che ha scoperto lo yoga mentre cercava di conciliare una carriera nella moda, un lavoro a tempo pieno nel settore dei servizi e un programma di allenamento di CrossFit nella frenetica città di Londra. Grazie allo yoga, alla meditazione e ai suoi numerosi viaggi in tutto il mondo, Fabian ha scoperto l'importanza dell'amore per se stessi e del distacco. In questo episodio, l'insegnante Nike di yoga e coach di CrossFit si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per parlare apertamente di salute mentale, condividere la sensazione di comunità e appartenenza che trova nello sport e spiegarci cosa possiamo aspettarci da ognuna delle sue lezioni.