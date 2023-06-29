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Podcast Trained: Trova l'autenticità con Fabian Domenech

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Fabian Domenech, insegnante Nike di yoga, ha lavorato in tutto il mondo. Scopri cosa ha imparato su se stesso e sulla sua pratica yoga.

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Lettura di 2 min
Fabian Domenech, insegnante di yoga Nike, ci spiega quanto sia importante essere se stessi

"Trained" è un podcast che esplora il fitness olistico d'avanguardia.

Nel corso dell'ultimo decennio, il numero di persone che praticano lo yoga è quasi triplicato negli Stati Uniti. Non è una sorpresa per Fabian Domenech, che ha scoperto lo yoga mentre cercava di conciliare una carriera nella moda, un lavoro a tempo pieno nel settore dei servizi e un programma di allenamento di CrossFit nella frenetica città di Londra. Grazie allo yoga, alla meditazione e ai suoi numerosi viaggi in tutto il mondo, Fabian ha scoperto l'importanza dell'amore per se stessi e del distacco. In questo episodio, l'insegnante Nike di yoga e coach di CrossFit si unisce alla presentatrice Jaclyn Byrer per parlare apertamente di salute mentale, condividere la sensazione di comunità e appartenenza che trova nello sport e spiegarci cosa possiamo aspettarci da ognuna delle sue lezioni.

"In un certo senso, credo che abbiamo bisogno dello yoga nella vita, semplicemente per trovare il nostro centro, per migliorare come esseri umani. Perché le persone sono tante, ma quelle che hanno umanità pochissime. Credo che lo yoga ci renda umani."

Fabian Domenech
Insegnante Nike di yoga e coach di CrossFit

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Hai domande su atteggiamento mentale, esercizio fisico, alimentazione, recupero o sonno? Vorresti suggerire qualche ospite o un argomento? Scrivi a Jaclyn all'indirizzo trained@nike.com.

Data di pubblicazione originale: 19 gennaio 2023

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