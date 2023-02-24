Ernia del disco: i migliori esercizi secondo gli esperti

Per comprendere meglio cos'è un'ernia del disco dobbiamo innanzitutto capire cos'è un disco. La colonna vertebrale è composta da 33 ossa chiamate vertebre. In mezzo a ogni coppia di vertebre si trova un morbido disco fatto di una sostanza gelatinosa, che attutisce le sollecitazioni a carico di queste ossa e contribuisce a tenerle in posizione. Nel tempo, i dischi si deteriorano e possono perdere la capacità di ammortizzare le vertebre.

Un'ernia del disco, conosciuta anche come prolasso discale è una rottura del disco, che provoca una fuoriuscita del materiale gelatinoso, con conseguente irritazione dei nervi circostanti e possibile mal di schiena e dolore al collo. Tuttavia, è anche possibile essere completamente asintomatici.

(Articolo correlato: Guida ai muscoli della schiena e al loro allenamento)