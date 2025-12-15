Gli esercizi e gli allungamenti migliori per la mobilità dei fianchi secondo i fisioterapisti

Le anche sono alla base di quasi tutto ciò che fai: camminare, sederti alla scrivania, correre su per una collina, eseguire le posizioni dello yoga. Dato che l'anca è un'articolazione a sfera con una grande gamma di movimento, è importante mantenere elastici e forti i muscoli che la circondano per agevolare la mobilità.

Quando i flessori dell'anca, i glutei, i muscoli posteriori della coscia o i rotatori profondi dell'anca si irrigidiscono, la capacità di accedere alla rotazione interna ed esterna e alla piena estensione dell'anca può ridursi. "Questa limitazione della mobilità può influire sulle prestazioni, rallentare l'andatura o aumentare il rischio di infortuni", spiega André Williams, dottore in fisioterapia. Che tu sia un runner, un principiante dell' HIIT o semplicemente una persona che desidera muoversi con più facilità, includere alcuni esercizi di mobilità mirati nella tua routine può migliorare significativamente la flessibilità e la forza funzionale.

Questi esercizi per la mobilità dell'anca approvati dagli esperti aiutano a migliorare l'estensione e la rotazione dell'anca e la stabilità di tutto il corpo. Aggiungine alcuni alla tua routine di riscaldamento dinamico o di allenamento della forza.