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In collaborazione con Rebel Girls

Esercizi dinamici

Il calcio è per sua natura uno sport divertente, quindi abbiamo ideato degli esercizi altrettanto divertenti. Provali per migliorare le tue abilità e per lanciare una sfida ad amici e familiari. Iniziamo!

Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

Esercizio: Palla di calze

Arrotola un paio di calze pulite (o anche non pulite) e prendi un cesto, un secchio o un sacco da biancheria vuoto.

Livello facile

• Posiziona il cesto a quattro passi di distanza.

• Tieni la palla di calze in mano.

• Lasciala cadere e calciala* verso il cesto.

• Assegnati 5 punti ogni volta che fai centro.

• Assegnati 1 punto ogni volta che colpisci il cesto. Quanti punti riesci a fare in 10 tentativi?

• Riesci a battere il tuo punteggio migliore?

Livello medio

• Quando avrai affinato un po' la tecnica, prova con il piede non dominante.

• Se riesci a fare centro, assegnati 10 punti.

• Se colpisci il cesto, assegnati 5 punti.

• Riesci a battere il tuo punteggio migliore? Come hai fatto?

Sfida con amici e familiari

• Quando avrai affinato ulteriormente la tua tecnica, sfida allo stesso gioco una persona tra amici o familiari.

• Fate a turno per 10 tiri a testa. Chi ha ottenuto il punteggio più alto? In che modo?

• Cosa hai imparato dalla persona che hai sfidato?

• Di' alla persona che hai sfidato due cose che pensi abbia fatto bene durante il suo turno.

*Se vuoi puoi anche lanciare le calze con le mani!

Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

Esercizio: Tocchi di palla

Fai un piccolo cerchio a terra usando dei coni, un gessetto, dei blocchi o qualunque cosa riesci a trovare. Poi, prendi un pallone da calcio.

Livello facile

• Imposta un timer di 30 secondi.

• Quante volte riesci a toccare il pallone con i piedi entro i 30 secondi senza che esca dal cerchio?

• Riesci a battere il tuo punteggio migliore?

Livello medio

• Imposta un timer di 30 secondi.

• Questa volta, prova a toccare il pallone con le diverse parti del piede, come la punta, il collo, la pianta, il tallone, l'interno e l'esterno.

• Quante volte riesci a toccare il pallone entro i 30 secondi?

• Per rendere la sfida più avvincente, imposta nuovamente il timer e ripeti l'esercizio cercando di non usare la stessa parte del piede due volte di seguito.

• Che cosa ti ha permesso di ottenere il tuo punteggio migliore?

Sfida con amici e familiari

• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.

• Scopri quante volte riuscite a toccare il pallone in 30 secondi, ma questa volta fate a turno tra un tocco e l'altro.

• Pensa a come potete toccare il pallone per il maggior numero di volte possibile con il gioco di squadra.

Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

Esercizio: Sfida il muro

Tutto ciò che ti occorre sono una palla e un muro. Iniziamo!

Livello facile

• Tira la palla contro il muro come se la stessi passando a una persona.

• Quando ritorna a te, prova a stopparla o a ribatterla, ma cerca di usare ogni volta una parte del piede diversa.

• Quante parti diverse del piede riesci a usare? Riesci a mantenere il controllo della palla?

Livello medio

• Questa volta, lancia la palla contro una porzione di muro più alta.

• Cerca di stoppare o ritirare la palla contro il muro, ma questa volta usa parti diverse del corpo, come il petto, la testa e altri punti del piede.

• Quante parti diverse del corpo riesci a usare?

Sfida con amici e familiari

• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.

• Quante volte riuscite a passarvi la palla e a stopparla con i piedi giocando di squadra?

• Riuscite a stoppare la palla con una parte diversa del piede a ogni tocco?

• Potete anche mettere alla prova le vostre abilità sfidandovi tra di voi: passatevi la palla in modi diversi, così da rendere più difficile gli stop.

• Ricordatevi di supportarvi e aiutarvi a vicenda per migliorare.

Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

Esercizio: Birilli

Prendi 10 giocattoli o oggetti che puoi colpire senza fare danni. È il momento di fare strike!

Con i piedi

• In questa attività, gli oggetti usati vengono chiamati "birilli".

• Crea un triangolo con i birilli. Il modo più semplice per farlo è disporli in quattro file (una da un birillo, una da due, una da tre e una da quattro).

• Posizionati a circa 2 metri di distanza dai birilli.

• Calcia la palla verso i birilli cercando di farne cadere più che puoi.

• Conta quanti ne hai abbattuti ogni volta.

• Ripeti i passaggi precedenti 5 volte e fai la somma dei birilli che hai fatto cadere.

• Riesci a battere il tuo punteggio più alto ogni volta? Che cosa ti ha permesso di totalizzare il punteggio più alto?

Con le mani

• Crea un triangolo con i birilli, proprio come hai fatto nell'esercizio precedente.

• Posizionati a circa 3 metri di distanza dai birilli.

• Lancia la palla e scopri quanti birilli riesci ad abbattere.

• Per metterti alla prova, puoi aumentare la distanza da cui lanci o disporre i birilli in modo diverso.

Sfida con amici e familiari

• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.

• Crea delle regole adatte a tutti. Volete lanciare la palla con le mani o tirarla con i piedi? Da quale distanza inizierete? Quanti birilli userete e come li disporrete?

• Non dimenticate di aiutarvi e incoraggiarvi a vicenda mentre giocate!

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Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

Data di pubblicazione originale: 3 luglio 2023