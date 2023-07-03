Esercizi di calcio per bambine e ragazze – Nike

In collaborazione con Rebel Girls
Esercizi dinamici
Il calcio è per sua natura uno sport divertente, quindi abbiamo ideato degli esercizi altrettanto divertenti. Provali per migliorare le tue abilità e per lanciare una sfida ad amici e familiari. Iniziamo!
Esercizio: Palla di calze
Arrotola un paio di calze pulite (o anche non pulite) e prendi un cesto, un secchio o un sacco da biancheria vuoto.
Livello facile
• Posiziona il cesto a quattro passi di distanza.
• Tieni la palla di calze in mano.
• Lasciala cadere e calciala* verso il cesto.
• Assegnati 5 punti ogni volta che fai centro.
• Assegnati 1 punto ogni volta che colpisci il cesto. Quanti punti riesci a fare in 10 tentativi?
• Riesci a battere il tuo punteggio migliore?
Livello medio
• Quando avrai affinato un po' la tecnica, prova con il piede non dominante.
• Se riesci a fare centro, assegnati 10 punti.
• Se colpisci il cesto, assegnati 5 punti.
• Riesci a battere il tuo punteggio migliore? Come hai fatto?
Sfida con amici e familiari
• Quando avrai affinato ulteriormente la tua tecnica, sfida allo stesso gioco una persona tra amici o familiari.
• Fate a turno per 10 tiri a testa. Chi ha ottenuto il punteggio più alto? In che modo?
• Cosa hai imparato dalla persona che hai sfidato?
• Di' alla persona che hai sfidato due cose che pensi abbia fatto bene durante il suo turno.
*Se vuoi puoi anche lanciare le calze con le mani!
Esercizio: Tocchi di palla
Fai un piccolo cerchio a terra usando dei coni, un gessetto, dei blocchi o qualunque cosa riesci a trovare. Poi, prendi un pallone da calcio.
Livello facile
• Imposta un timer di 30 secondi.
• Quante volte riesci a toccare il pallone con i piedi entro i 30 secondi senza che esca dal cerchio?
• Riesci a battere il tuo punteggio migliore?
Livello medio
• Imposta un timer di 30 secondi.
• Questa volta, prova a toccare il pallone con le diverse parti del piede, come la punta, il collo, la pianta, il tallone, l'interno e l'esterno.
• Quante volte riesci a toccare il pallone entro i 30 secondi?
• Per rendere la sfida più avvincente, imposta nuovamente il timer e ripeti l'esercizio cercando di non usare la stessa parte del piede due volte di seguito.
• Che cosa ti ha permesso di ottenere il tuo punteggio migliore?
Sfida con amici e familiari
• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.
• Scopri quante volte riuscite a toccare il pallone in 30 secondi, ma questa volta fate a turno tra un tocco e l'altro.
• Pensa a come potete toccare il pallone per il maggior numero di volte possibile con il gioco di squadra.
Esercizio: Sfida il muro
Tutto ciò che ti occorre sono una palla e un muro. Iniziamo!
Livello facile
• Tira la palla contro il muro come se la stessi passando a una persona.
• Quando ritorna a te, prova a stopparla o a ribatterla, ma cerca di usare ogni volta una parte del piede diversa.
• Quante parti diverse del piede riesci a usare? Riesci a mantenere il controllo della palla?
Livello medio
• Questa volta, lancia la palla contro una porzione di muro più alta.
• Cerca di stoppare o ritirare la palla contro il muro, ma questa volta usa parti diverse del corpo, come il petto, la testa e altri punti del piede.
• Quante parti diverse del corpo riesci a usare?
Sfida con amici e familiari
• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.
• Quante volte riuscite a passarvi la palla e a stopparla con i piedi giocando di squadra?
• Riuscite a stoppare la palla con una parte diversa del piede a ogni tocco?
• Potete anche mettere alla prova le vostre abilità sfidandovi tra di voi: passatevi la palla in modi diversi, così da rendere più difficile gli stop.
• Ricordatevi di supportarvi e aiutarvi a vicenda per migliorare.
Esercizio: Birilli
Prendi 10 giocattoli o oggetti che puoi colpire senza fare danni. È il momento di fare strike!
Con i piedi
• In questa attività, gli oggetti usati vengono chiamati "birilli".
• Crea un triangolo con i birilli. Il modo più semplice per farlo è disporli in quattro file (una da un birillo, una da due, una da tre e una da quattro).
• Posizionati a circa 2 metri di distanza dai birilli.
• Calcia la palla verso i birilli cercando di farne cadere più che puoi.
• Conta quanti ne hai abbattuti ogni volta.
• Ripeti i passaggi precedenti 5 volte e fai la somma dei birilli che hai fatto cadere.
• Riesci a battere il tuo punteggio più alto ogni volta? Che cosa ti ha permesso di totalizzare il punteggio più alto?
Con le mani
• Crea un triangolo con i birilli, proprio come hai fatto nell'esercizio precedente.
• Posizionati a circa 3 metri di distanza dai birilli.
• Lancia la palla e scopri quanti birilli riesci ad abbattere.
• Per metterti alla prova, puoi aumentare la distanza da cui lanci o disporre i birilli in modo diverso.
Sfida con amici e familiari
• Quando avrai affinato la tecnica, chiedi a una persona tra amici e familiari di unirsi alla sfida.
• Crea delle regole adatte a tutti. Volete lanciare la palla con le mani o tirarla con i piedi? Da quale distanza inizierete? Quanti birilli userete e come li disporrete?
• Non dimenticate di aiutarvi e incoraggiarvi a vicenda mentre giocate!