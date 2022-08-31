Tutto quello che devi sapere sulle agility ladder

L'allenamento con l'agility ladder ti spinge a spostarti da un lato all'altro anziché in avanti e indietro, come invece accade spesso durante i workout, poiché incorpora nel tuo allenamento movimenti laterali e rotazionali (gambe incrociate l'una sull'altra). Inoltre, secondo Milton, se aggiungi esercizi che richiedono di saltare, come gli esercizi pliometrici, migliori la velocità, la forza dei tendini e la potenza.

"Per mantenere e migliorare la coordinazione neuromuscolare, è bene integrare il lavoro di agilità nella routine settimanale di allenamento" sostiene Milton. Secondo Javens, dal momento che devi muovere il tuo corpo in modo intenzionale, idealmente con velocità, potenza e controllo, dovrai mettere alla prova e migliorare le tue capacità fisiche e di propriocezione, ovvero l'abilità del tuo corpo di percepire movimenti, posizioni e azioni.

Secondo Milton, gli esercizi che esegui varieranno a seconda della tua età e abilità fisica e, quando usi un'agility ladder, o svolgi qualsiasi tipo di allenamento, la qualità è più importante della quantità.

Quando si tratta di implementare i workout con l'agility ladder nella tua routine di allenamento, Milton consiglia di eseguire questo tipo di lavoro neuromuscolare almeno due volte alla settimana.