L'effetto placebo funziona: ecco come

Pensa alle calze con compression fit. Vengono decantate per la loro presunta abilità di ridurre i gonfiori e l'indolenzimento post-allenamento. Ma una recente revisione sistematica della letteratura scientifica pubblicata quest'anno su "Open Access Journal of Sports Medicine" suggerisce una relazione tra una minore percezione dell'indolenzimento e questo tipo di calze; tuttavia, i partecipanti non godevano di alcun beneficio in termini di marcatori di danni o di infiammazioni muscolari. Un altro studio pubblicato su "International Journal of Sports Physiology and Performance" ha riscontrato, invece, che i benefici di queste calze sul recupero potrebbero aumentare in base al grado di convinzione degli atleti nella loro efficacia.



Prendiamo ora in esame i dispositivi di compressione pneumatica, strumenti simili a dei gessi morbidi per gambe e braccia. Secondo una ricerca pubblicata su "International Journal of Exercise Science", l'effetto placebo potrebbe spiegare perché alcuni partecipanti riferivano dei tempi di recupero più brevi e meno dolore da indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata quando indossavano questo tipo di dispositivo rispetto a dei tradizionali scaldamuscoli con compression fit utilizzati in modo continuativo. Sarà l'aspetto high-tech dei dispositivi pneumatici a donare loro un'aura di credibilità? Chissà.



Scoperte simili potrebbero applicarsi anche ad altri metodi di recupero, come i bagni nel ghiaccio e i massaggi: alcune ricerche hanno dimostrato che la maggior parte dei partecipanti registrava dei risultati migliori se convinta dell'utilità della terapia, dando prova, ancora una volta, del potere della mente.