6 modi per disinfettare le tue sneakers

Sei modi per disinfettare le tue sneakers
Cura dei prodotti
Non permettere alle tue sneakers di portare in casa virus e batteri. Disinfetta le scarpe in modo facile e sicuro seguendo questi consigli.
Forniture
- Spray o salviette disinfettanti
- Perossido di idrogeno
- Alcol denaturato
- Candeggina
- Bicarbonato di sodio
- Aceto
Strumenti
- Sterilizzatori per scarpe a raggi ultravioletti
- Flacone spray
- Panno
- Spazzola
Anche se non hai mai avuto la spiacevole sorpresa di calpestare un souvenir lasciato dal cane dei vicini, batteri invisibili possono entrare in casa tua attaccandosi alle suole o infestare l'interno delle tue scarpe. Se poi hai un'infezione fungina come il piede d'atleta, sarà necessario disinfettare le scarpe per evitare la reinfezione.
Ecco perché tutti dovrebbero disinfettare periodicamente le sneakers. La disinfezione va oltre la pulizia, in quanto si utilizzano sostanze chimiche per eliminare i germi. Ci sono vari metodi per disinfettare le tue sneakers e alcuni sono più efficaci sui materiali delicati rispetto ad altri.
Prima di iniziare, togliti le scarpe fuori casa o all'ingresso e rimuovi i detriti superficiali con una spazzola asciutta. Applica una soluzione delicata di acqua e sapone sul fondo delle scarpe e lascia asciugare per un minuto. Quindi, a seconda del modello di sneakers e dello gravità del problema, puoi usare uno dei seguenti metodi di decontaminazione.
Come disinfettare le scarpe
1.Spray o salviette disinfettanti
Soluzione ideale per: eliminare i virus
Anche se è possibile usare spray o salviette antibatterici generici per la casa, esistono anche prodotti specifici per le scarpe. Se preferisci le salviette, usane una nuova per ogni scarpa. Dopo aver applicato lo spray o passato una salvietta sulla suola della scarpa, lascia agire il prodotto per circa 3-5 minuti o segui le istruzioni riportate sull'etichetta.
È anche possibile usare uno spray antibatterico all'interno della scarpa per prevenire la formazione di funghi.
In alternativa, prova a usare un tappetino igienizzante con una soluzione disinfettante per pulire il fondo delle scarpe. Immergi le sneakers nella soluzione per almeno un minuto o per il tempo consigliato sull'etichetta del prodotto.
2.Perossido di idrogeno
Soluzione ideale per: scarpe macchiate
Una soluzione al 3% di perossido di idrogeno può disinfettare le scarpe e allo stesso tempo rimuovere le macchie visibili. In genere è anche sicura per i colori. Spruzza la soluzione sul fondo delle scarpe e lascia agire per cinque minuti prima di ripulire.
È anche possibile mescolare una parte di perossido di idrogeno con due parti di bicarbonato di sodio, in modo da creare una pasta per disinfettare la tomaia delle sneakers. Applica due strati di pasta, quindi risciacqua il prodotto o lascialo asciugare al sole e poi rimuovilo.
3.Sterilizzatori per scarpe a raggi ultravioletti
Soluzione ideale per: pulizia completa della scarpa
Uno sterilizzatore per scarpe a raggi ultravioletti utilizza la luce UVC per distruggere fino al 99,9% dei batteri sulla superficie della scarpa. L'American Podiatric Medical Association conferisce il suo marchio di approvazione ai prodotti SteriShoe, in grado di eliminare i batteri che causano problemi come il piede d'atleta e le verruche.
Non è necessario strofinare o spruzzare, basta inserire uno sterilizzatore in ogni scarpa, collegarlo a una presa della corrente e dopo 45 minuti si spegnerà automaticamente. Anche se questi prodotti possono essere il modo più semplice per disinfettare le scarpe, sono anche piuttosto costosi.
4.Alcol denaturato
Soluzione ideale per: scarpe in pelle, pelle scamosciata o nabuk
La pelle è un materiale resistente ma delicato, che richiede una cura speciale. Se le tue sneakers hanno la tomaia in pelle, usa l'alcol denaturato, che è più delicato di altri disinfettanti ma comunque efficace per uccidere un'ampia varietà di germi.
Crea una soluzione con tre parti di alcol denaturato e una parte di acqua. Immergi un panno pulito nella soluzione. Strofina il panno sulla parte esterna della sneaker, quindi lascia asciugare le scarpe per circa 15 minuti.
5.Candeggina
Soluzione ideale per: sneakers di tela bianche
La candeggina è un disinfettante efficace, ma rovina le sneakers colorate. Se però hai un paio di sneakers di tela bianche, le farà tornare di un bianco brillante come quando le hai acquistate.
Crea una soluzione con una parte di candeggina e cinque parti di acqua. Immergi un panno nella soluzione e strofina l'esterno delle scarpe. (È possibile rimuovere i lacci per igienizzarli separatamente). Al termine, lascia asciugare le scarpe all'aria in un luogo ben ventilato prima di indossarle.
6.Bicarbonato di sodio e aceto
Soluzione ideale per: prevenire la formazione di funghi all'interno delle scarpe
L'aceto non uccide tutti i virus, ma rallenta la formazione di funghi. Anche il bicarbonato di sodio riduce l'attività delle spore fungine e può aiutare a eliminare i cattivi odori.
Per combinare questi prodotti, spolvera un po' di bicarbonato di sodio sulle sneakers, sia dentro che fuori. Poi, spruzza sulle scarpe aceto bianco o aceto di sidro di mele diluito con acqua. Strofina le sneakers con un panno bianco pulito, eseguendo un movimento circolare. Lascia riposare le scarpe per 12 ore prima di ripassarci sopra con un panno umido.
Domande frequenti
Come si disinfettano le scarpe usate?
Applica spray disinfettante, perossido di idrogeno, alcol denaturato o candeggina per eliminare le cause infettive dalle scarpe sporche o di seconda mano. Lascia agire il prodotto sulle scarpe per almeno cinque minuti o segui le istruzioni riportate sull'etichetta. Lascia asciugare completamente le scarpe prima di indossarle.
Come si disinfettano le scarpe dal piede d'atleta?
Il modo migliore per disinfettare le scarpe dal piede d'atleta è usare uno sterilizzatore per scarpe a raggi ultravioletti. Tuttavia, è anche possibile usare perossido di idrogeno e bicarbonato di sodio per eliminare i funghi che causano questa patologia. Anche l'aceto è una soluzione efficace per rallentare la formazione di funghi nelle scarpe.